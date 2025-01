A essência das reivindicações de Rospotrebnadzor para as lojas de uma cadeia de varejo popular tornou -se conhecida

Cerca de metade de todos os casos considerados por Rospotrebnadzor contra redes de varejo estão associados a lojas “piscando”. Sobre este assunto no ar “Rússia 24” Diretor de Desenvolvimento da Associação Rusprodsoyuz Dmitry Vostrikov, Fabricantes e fornecedores de produtos alimentícios.

Segundo ele, essa cadeia de varejo pretende ganhar posições competitivas no mercado devido a preços baixos, mas as medidas tomadas afetam negativamente a qualidade das mercadorias. Além disso, Vostrikov observou que Rospotrebnadzor revelou violações sobre o retorno dos produtos aos clientes.

Antes, sabia -se que os controles revelados nas lojas desta rede a presença de baratas, moscas, borboletas de comida, lixo e sujeira em áreas de descarga. Havia também uma venda de mercadorias com um período de armazenamento expirado e produtos claramente ruins. Violações ubesicais incluem o distrito de alimentos e produtos não alimentares nas prateleiras no solo de negociação e a falta de controle de temperatura nas seções com mercadorias que requerem condições especiais de armazenamento.

Anteriormente, foi relatado que a cadeia Svetofor, representada por supermercados e centros de logística de Svetof e Mayak, levou a uma atenção particular das autoridades devido a queixas de fornecedores de alimentos e suas associações de violações de violações da lei comercial.