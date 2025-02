A estampa de leopardo é chique, mas usando sapatos nesta impressão alternativa, diga -me que você é uma pessoa da moda informada

As estampas de animais têm sido obrigatórias para a moda, oferecendo uma maneira fácil de adicionar personalidade e estilo, mesmo às roupas mais simples. Mas enquanto Leopard reinou supremo por décadas, um novo concorrente falso está entrando em cena: impressão de vaca. Não é mais apenas um modelo de novidade, rapidamente se tornou uma das tendências mais inesperadas e notáveis ​​na primavera / verão de 2025, e a maneira como eu o vejo mais se manifestando é o sapato.

De botas elegantes a mocassins texturizados, os sapatos impressos da vaca provam ser uma abordagem nova e moderna para o vinagrete da declaração. Ao contrário da estampa de leopardo, que é frequentemente associada ao glamour, a impressão da vaca tem uma atração gráfica que parece mais nervosa em comparação. A paleta refinada de branco, marrom e preto torna surpreendentemente versátil, combinando sem esforço com tudo, da costura da rede a jeans relaxado. É ousado, sim, mas de uma maneira que parece divertida e não dominada.

O que torna essa tendência particularmente atraente é sua capacidade de aumentar até a aparência mais simples. Um par de balé impresso em vacas instantaneamente adiciona interesse à roupa discreta, enquanto as botas de joelho farão com que todos os vestidos já suspensos em seu guarda-roupa.

De Londres a Los Angeles, a moda as pessoas com uma estética variável abraçam os sapatos de impressão de Cow de uma maneira significativa e esse apetite é alimentado. No mercado agora também, com uma infinidade de estilos que se estendem em todas as formas e estilos de sapatos.

Portanto, se você está procurando uma maneira de fazer com que suas roupas se sintam muito mais 2025, um sapato de impressão de vaca é uma solução sólida. Role para ver e compre minha modificação dos melhores pares.

Sapatos com estampa de vaca

E outras histórias Mocassins de impressão de vaca Um mocassim é um excelente investimento, porque é um estilo que você terá muito desgaste.

Zara Animais impressos de animais Eu não sabia que precisava de tênis impressos de vaca até agora.

Névoa Mules impressos de vaca Kristi

Sandálias gregas antigas Mules Brown e Off-White “The Slipper”

Design ASOS Lotus daim balés premium em estampa de vaca Eles vêm em um couro preto liso, mas a impressão de vaca impressa parece tão elegante.

Seguindo Animal Cow Print Leou

Adidas Originals Impressões digitais de alavanca de tênis alinhados com couro Esses treinadores estão tão sob demanda agora; Estou surpreso por ter encontrado qualquer estoque.

Christian Louboutin Chelsea Chelsea Cheliliss Boots

E outras histórias Bombas de couro Se você é mais um tipo de salto, é o sapato impresso de vaca para você.

Zara Balé de tecido estampado de animais Outro balé que eu gostaria de ter.

Névoa Botas de tornozelo da vaca Yolanda As botas mais legais que você verá nesta primavera.