A estilista Claire Sullivan conta como ela conseguiu sua grande chance

Designer Claire Sullivan nasceu para trabalhar com moda. “Basicamente saí do útero pronto para trabalhar com moda”, disse Sullivan. Depois de trabalhar como co-diretora criativa e designer da Vaquera, Sullivan tomou a iniciativa de seguir por conta própria e lançar Senhorita Claire Sullivan. “Na verdade, foi muito assustador. Fiquei apavorado”, disse Sullivan.

Para o último episódio de Podcast Quem usa o quêSullivan conta como foi dar aquele grande salto, o cliente dos seus sonhos e muito mais. Para trechos da conversa, continue rolando.

Acho que deveríamos começar do início e entender um pouco como você se apaixonou por essa indústria, pela moda em geral, e como você começou.

Basicamente, saí do útero pronto para trabalhar com moda. (Eu era) muito clichê, garoto. Para mim, tudo começou aprendendo a costurar. Minha mãe me ensinou a costurar quando eu tinha 7 anos e ela me ensinou a fazer essas almofadinhas de bebê. Simplesmente sentei em frente à máquina de costura e fiz 100 almofadas.

Eu cresci em Richmond, Virgínia. Toda a minha família trabalha na área médica. Havia algo na fantasia de tudo isso que realmente me atraiu. Quando eu estava no ensino fundamental, pesquisava escolas de moda no Google e simplesmente não conseguia parar de sonhar em fazer e usar roupas.

Em termos de indústria, comecei com Vaquera e foi realmente uma experiência incrível. Mudei-me para Nova York assim que terminei a escola e imediatamente comecei a trabalhar com eles. Eu estava pensando sobre isso outro dia e disse a mim mesmo: “Quase nunca tive um emprego na indústria fora do meu trabalho pessoal”. …Claro, ajudei e estagiei, mas nunca tive um emprego das 9h às 17h. Acho que não é necessariamente por acaso. É uma indústria difícil. Se não fizermos nosso próprio lugar, podemos ficar muito ocupados.

Em que momento você percebeu que era hora de seguir em frente e começar sua própria gravadora?

Saí durante o COVID, e acho que o COVID foi uma época em que muitas coisas vieram à tona, onde foi como, “Ok, isso é a coisa certa?” Decidimos que não era a coisa certa. Eu não tinha um plano. Eu não sabia o que iria fazer. Foi realmente assustador, na verdade. Fiquei apavorado. Eu sabia que queria continuar fazendo roupas e sabia que queria continuar trabalhando com pessoas que amava e acabei fazendo esse projeto com minha amiga Tourmaline, onde ela me pediu para pentear seu cabelo para um vídeo em que ela estava trabalhando. sobre. Quando ela me deu o briefing, eu pensei: “Quer saber? Na verdade, acho que deveria fazer algo personalizado para você.” Partiu daí.

Há alguém com quem você está morrendo de vontade de projetar algo e que ainda não teve a chance de trabalhar?

Rihanna é a número um para mim. Não é uma pessoa específica, mas eu adoraria, adoraria, adoraria fazer algo para um balé ou para uma ópera. Acho que seria um momento muito lindo.

Você tem algum conselho para pessoas ou rituais seguirem se estiver se sentindo fora do fluxo e precisar se afastar e reiniciar?

Tenho uma rotina matinal maluca. Eu tenho uma prática de meditação e malho. Eu escrevo uma lista de gratidão. Definitivamente, estou pensando em dar um passeio e sair de casa se puder mover meu corpo. Ainda acho que essa é a resposta. Estar na natureza é muito importante para mim. Acho que também está me dando graça. …Como artista e designer – falarei por experiência própria – tendo a ser muito duro comigo mesmo se não sou capaz de produzir o que quero. Só preciso ser gentil e lembrar que não sou uma máquina e está tudo bem se eu não tiver um milhão de ideias por minuto. Há outros momentos em que flui e não para. Acho que escrever e se conectar com outras pessoas também é muito importante.

Esta entrevista foi editada e condensada para maior clareza.