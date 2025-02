A estilista de Hollywood Graham Nation morre aos 39 anos após o colapso na academia no dia dos namorados

A nação tornou-se amplamente reconhecida por sua capacidade de criar um aspecto moderno sem esforço, atraindo uma clientela de elite que incluía-listadores de Hollywood como Demi Moore, Victoria Beckham e George Clooney. Seu trabalho não foi apenas realizado no tapete vermelho, mas também nas principais campanhas de moda. Seu estilo apareceu em anúncios para as melhores marcas como Louis Vuitton, American Eagle e Skims.

Uma das realizações finais do país foi trabalhar em seu primeiro comercial do Super Bowl, que tinha Catherine O’Hara, a famosa atriz de Schitt’s Creek e Beetlejuice. Este projeto marcou um marco significativo em sua carreira e solidificou sua influência na indústria.

A nação permaneceu ativa nas redes sociais, compartilhando vislumbres de seu processo criativo com seus seguidores. Seu último post no Instagram apresentou seu estilo de madeira de Marissa Bode, mostrando sua paixão contínua pela arte capilar.

Sua morte repentina deixa um vácuo no mundo do penteado de celebridades, com muitos de luto pela perda de um artista visionário cujo impacto será sentido nos próximos anos. O legado de Graham Nation é de criatividade, dedicação e profundo amor por seu ofício.