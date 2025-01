A atriz Maria Berseneva, que ficou conhecida por seu papel na série de TV “Margosha”, ficou muito tempo fora da vida pública após a conclusão do projeto. Ela raramente aparecia em eventos sociais, o que aumentava o interesse por sua pessoa. Porém, Maria surpreendeu recentemente o público ao comparecer à estreia da comédia no Ano Novo. Muitos a reconheceram imediatamente – a atriz praticamente não mudou ao longo dos anos. Veja como a estrela Margosha volta a brilhar no tapete vermelho!