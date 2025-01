A estrela de OnlyFans, Bonnie Blue, assedia funcionários de restaurantes de fast food; verifique sua resposta quando as pessoas pedirem para você processá-las

A estrela de OnlyFans, Bonnie Blue, está no centro da polêmica depois que um vídeo dela, que mostra Bonnie Blue abordando um garçom em um restaurante fast food e indiretamente pedindo-lhe para dormir com ela, se tornou viral nas redes sociais. Mas o que ganhou igual força foi a resposta de vocês às pessoas que lhe pediram para processar Bonnie Blue.

Bonnie Blue já havia afirmado que dormiu com 158 alunos.

O vídeo, compartilhado na conta TikTok de Bonnie Blue, mostra ela se aproximando de um funcionário de um restaurante fast food chamado Five Guys e perguntando onde ela poderia encontrar os “cinco caras” e se o trabalhador está “no cardápio”.

“Não consigo ver no cardápio, mas de onde são os cinco caras?” pergunta a estrela do Onlyfans. A equipe do restaurante, aparentemente confusa, responde: “Hein?”