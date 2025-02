A estrela do Mesut Özil Soccer fala contra a violência israelense: a humanidade não pode permanecer em silêncio com o massacre de Gaza

Ex -estrela do futebol Mesut Ozil Perguntas respondidas na TV VAV “Um por um com juventude“Programa. Ele também deu conselhos a Young, que está na agenda do mundo.

Mesut Özil foi um convidado no “Um por um com juventude” Programa de televisão com Hasan Basri Karadeniz. Özil deu respostas notáveis ​​às perguntas dos jovens no programa de televisão.

Özil fez declarações notáveis ​​sobre os israelenses massacre Na faixa de Gaza devastada pela guerra:

“Francamente, o que está sendo feito, há uma grande perseguição. Eu sou um pai, tenho 2 filhas. A humanidade precisa acordar, não apenas a comunidade esportiva, estamos muito silenciosos. Todas as necessidades da humanidade defender Os palestinos perseguiram e diga isso O massacre israelense na faixa de Gaza. Eu nunca aplaudi alguém que comete perseguição. Há perseguição em muitas partes do mundo, como Gaza. Como Türkiye, devemos ser fortes. Depois disso, eles não podem fazer essa perseguição.