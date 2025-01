A estrela do rock Yash fica ‘tóxica’ em seu aniversário: verifique a data de lançamento do próximo filme

O primeiro visual do último filme do ‘rockstar’ Yash de Kannada, ‘Toxic’, já foi lançado. O lançamento coincide com o aniversário da estrela.

No teaser de ‘Toxic’, o ator aparece elegante enquanto vai a uma boate para se divertir. Os fabricantes chamaram o trailer de 59 segundos de “um vislumbre de aniversário”.

No trailer, Yash, que fuma charutos e veste um terno branco, vai para uma boate chique chamada ‘Paraiiso’. À medida que o ator caminha em direção ao centro do clube, todos os olhares na sala se voltam para ele.

Depois de entrar no clube, o teaser mostra uma sequência quente entre Yash e uma mulher.

Yash também compartilhou o teaser de ‘Toxic – A Fairy Tale for Grown-Ups’ em seu identificador oficial X e escreveu: “UNLEASED !!” ao lado do link do vídeo.

Assista ao teaser de ‘Toxic’ aqui:

Foi assim que os fãs reagiram: “Monsterrr está de volta!” comentou um usuário.

“Você deve literalmente assistir ao trailer e ficar arrepiado”, disse outro usuário.

“Nível internacional total. O filme deve ultrapassar Rs 3.000 milhões”, disse um usuário.

“Este homem pode literalmente comer Bollywood inteiro no café da manhã !!!… O nível de saque é incomparável. Somente o senhor Hrithik pode vencê-lo no saque. Eu adoraria de todo o coração ver um filme combo desses dois, o o mundo explodiria se eles se juntassem, disse outro usuário!

“Pushpa quem? Salaar quem? Devara quem? Toxic irá queimar todos os discos em cinzas! afirmou um usuário.

“A entrada definitiva… aparência deslumbrante… ESTRELA DO ROCK. PRONTO PARA ROCK DE NOVO”, disse um usuário.

Tóxico: data de lançamento Os produtores do filme, KVNProductions, ainda não anunciaram a data de lançamento de Toxic. Esta prévia foi a primeira olhada no filme.

O filme estreou em 8 de agosto em Bengaluru do ano passado.

Sobre ‘Tóxico’ ‘Toxic’, o filme Kannada, marca o primeiro projeto de Yash desde ‘KGF: Chapter 2’ (2022) de 2022, a franquia de grande sucesso do ator.

Geetu Mohandas, que co-escreveu o filme com Yash, chamou-o de uma história que desafia as convenções e que certamente causará “caos dentro de nós”.

Elogiando o processo “misterioso” mas “meticuloso” de Yash, Mohandas disse que com o lançamento do primeiro visual do filme, os produtores também estão celebrando Yash – “um homem que a nação reverencia por sua visão e arrogância”.

Chamando de “privilégio e emoção” ter co-escrito o filme com Yash, o co-roteirista de Toxic disse que a estrela é “o extraordinário onde os outros veem o comum”.

Falando sobre o próximo filme, Mohandas disse: “Esperamos oferecer uma experiência tecida para acender algo primordial em todos nós – um filme não apenas para assistir, mas para sentir”.

Ele também elogiou o “processo de reverência silenciosa” de Yash e disse: “Ele me ensinou que a jornada da criação é sagrada”. “Para ele, nada é certo, exceto a emoção da jornada que o espera.”

“Estas palavras não são ditas apenas por um realizador sobre o seu ator e não apenas para os seus fervorosos admiradores, mas para qualquer pessoa que procure compreender a sua paixão inabalável pelo cinema e o seu espírito ilimitado de criatividade. Feliz aniversário para nossa mente monstro! ela disse.

Yash também é creditado como produtor do filme junto com Venkat K Narayana.

Pedido de aniversário de Yash Antes do Ano Novo, Yash escreveu uma nota pedindo a seus fãs que não mostrassem “grandes gestos ou reuniões” para fazê-lo se sentir especial, já que houve alguns “incidentes infelizes” no passado.

O famoso ator disse ainda que seu “maior presente” é saber que seus fãs estão seguros.