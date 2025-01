A primeira prova foi a Olimpíada de Arte (cultura artística mundial), realizada na MarSU no sábado, 11 de janeiro. Participaram 42 escolares.

Os resultados preliminares dos participantes da etapa regional das Olimpíadas de Toda a Rússia para escolares serão conhecidos na segunda-feira, 13 de janeiro. Os resultados finais dos participantes serão publicados no site da Olimpíada até 25 de janeiro.

No total, mais de 1.200 alunos do 9º ao 11º ano participam do ciclo regional em 21 disciplinas. Os alunos da sétima e oitava séries testarão seus conhecimentos na Olimpíada de Física JC Maxwell, na Olimpíada de Matemática Leonhard Euler e na Olimpíada de Astronomia Struve.

Os locais das Olimpíadas deste ano são MarSU, Volgatekh, MOSI, o centro regional “Volgenche” e a escola 31, informa a agência de notícias “Fluxo de mídia» em referência a Ministério Republicano da Educação e Ciência.

