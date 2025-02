"A Europa pode explodir, é isso que o papel da Giorgia Meloni será": Crosetto Switches Left

“O que emergiu das entrevistas é que a estratégia americana mudou profundamente. O foco deles hoje está na China, tanto que mesmo a Rússia e o Irã parecem ter pequenos problemas em comparação com o que é prioridade para eles”. Então, em uma entrevista com La Repubblica, o Ministro da Defesa Guido Crosetto Após a primeira reunião na OTAN com o Secretário da Defesa Americana Pete Hegseeth. “Ucrânia – ele explica – nesse contexto, quase e paradoxalmente um elemento menos relevante, em comparação com a concorrência com a China. Concorrência que não é apenas militar, mas também tecnológica e que pode ter o objetivo de separar a Rússia China.

“Durante a reunião da OTAN, dissemos a Hegseeth – sublinhado Crosetto – que é taticamente errado antecipar pontos que podem ser usados ​​para obter mais russos. Significa jogar antes das alavancas importantes. É igualmente claro que não se pode pensar que a Ucrânia está sendo destruída, no final da paz, é claro.

“Quaisquer forças multinacionais – acrescenta – só podem ser enviadas quando um processo de paz consolidado será usado e com suposições de sustentabilidade. E não dentro de uma missão puramente européia, mas internacional da ONU, esperançosamente em que existam também os sauditas, a Os índios, o mundo inteiro, também incluiriam uma transição para o humor russo e chinês. empresário. E é por isso que a Rússia é principalmente um país com enorme energia e reservas naturais, Idem Green Country ou Canadá “. Okrainiano” que é rico em países raros. Temos que nos acostumar a considerar o mundo, mesmo com esse visual, ou nunca entenderemos o novo curso americano. De tempos em tempos para representar todos eles. No momento, quando eu estava nele, pedia a Giorgia Meloni o relacionamento privilegiado que ele teve com Trump há anos para tentar desempenhar o papel de mediador. O risco da Europa é que ela explode. Meloni pode ser um canal para falar sobre esse tema. Talvez seja o único que pode fazer isso. E, acredite, não faço essa afirmação por simpatia (também porque não dou um presente) ou pelo cálculo político, mas porque gostaria que excedássemos melhor esse momento “, conclui o Ministro da Defesa.