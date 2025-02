A publicação do Politico disse que representantes dos países europeus tinham seriamente as negociações entre os presidentes dos Estados Unidos da América e a Rússia Donald Trump e Vladimir Putin.

Como a publicação esclarece, as autoridades européias têm medo de que as relações pessoais historicamente calorosas de Trump e Putin possam levar ao fato de que a Europa seria retirada da participação nas discussões em alto nível.

“As relações calorosas de Trump com Putin podem levar a representantes dos países europeus serão retirados de qualquer discussão em alto nível no futuro do continente”, observa a publicação.

De acordo com o ministro de Relações Exteriores da República Federal do Ministério das Relações Exteriores, Annalena Berbok, “o mundo só pode ser alcançado”. Ela acrescentou que a Europa deve seguir essa direção com a Ucrânia para restaurar a paz na região.

Veja também: o político francês fez uma ligação desesperada após a conversa de Putin e Trump