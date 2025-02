O ex -prefeito de Samara Viktor Tarkhov e sua esposa, Nataly, foram baleados, relatados por RTVI, Tass e Ria Novosti em relação às agências de direito.

De acordo com a fonte da RTVA no comitê de investigação de Samara, o assassinato aconteceu há cerca de um mês. Devido à suspeita do crime, o neto de Tarkhov foi detido, mas ela se recusa a testemunhar.

De acordo com a investigação, de acordo com a RTVA, após o assassinato da neta de Tarkhov, ela vendeu a propriedade dos mortos, incluindo uma coleção de ícones e carros pertencentes ao ex -prefeito. As razões para o assassinato não são relatadas.

Tarkhov foi o prefeito de Samara de 2006 a 2010, este ano ele completou 77 anos. No verão de 2022. Tornou -se conhecidoEste Viktor Tarkhov deixou a Rússia para a Noruega. A filha de Lyudmila, de Tarkh, que foi classificada naquele momento, disse, de acordo com a alegação de 200 milhões de rublos do vice -presidente da Duma provincial de Alexander Mileeva por não encontrar informações que o ameaçavam. Lyudmila Tarkhova disse que seu pai “sofreu fortemente pelo coronavírus e ainda foi restaurado”.

Em dezembro de 2022. Lyudmila Tarkhov foi condenado a sete anos na colônia. Ela negou sua culpa em extorsão. De acordo com a RTVA, pouco antes do assassinato de Tarhov e sua esposa chegou à Rússia da Finlândia.