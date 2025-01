A ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, denuncia planos de assassinato em meio à turbulência política: com apenas 20-25 minutos de intervalo, escapamos da morte

A ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, alegou que houve uma conspiração para matá-la e à sua irmã mais nova, Sheikh Rehana, no momento em que ela foi destituída do poder.

“Rehana e eu sobrevivemos; com apenas 20 a 25 minutos de diferença, escapamos da morte”, disse Sheikh Hasina em um discurso de áudio postado na página do Facebook de seu partido da Liga Awami de Bangladesh na noite de sexta-feira.

Em Agosto do ano passado, um movimento liderado por estudantes derrubou a primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, após semanas de protestos e confrontos que mataram mais de 600 pessoas. Hasina, 76 anos, fugiu para a Índia e um governo interino foi formado liderado pelo ganhador do Nobel Muhammad Yunus.