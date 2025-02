A ex-repórter da Fox Sports, Julie Stewart-Binks, acusa um executivo de agressão sexual sênior

Um ex -repórter e apresentador da Fox Sports apresentou uma lei seu trabalho por lutar para trás.

Julie Stewart-Binks disse em sua queixa, apresentada no Tribunal do Condado de Los Angeles, que foi inspirado a falar depois de um Ex -estilista da Fox Sports Ele entrou com uma ação em 5 de janeiro, dizendo que um ex -anfitrião havia feito repetidos avanços sexuais indesejados em relação a ela e que Dixon havia subido.

Andrew Fegyveresi, porta -voz da Fox, disse em um e -mail que as alegações foram abordadas.

“Essas acusações são há mais de oito anos”, disse seu e -mail. “Naquela época, contratamos rapidamente uma terceira empresa para investigar e abordar o assunto com base em suas descobertas”.

Fegyvaresi não respondeu a uma solicitação para preparar o que a investigação encontrou ou como suas descobertas foram abordadas.

A Associated Press geralmente não identifica aqueles que dizem ter sido agredidos sexualmente ou sujeitos a abuso, a menos que tenham dado permissão para identificá -los. Os advogados de Stewart-Binks disseram que ele deu à AP permissão para usar seu nome.

Stewart-Binks cobriu futebol e hóquei no Canadá e se mudou para Los Angeles em 2013 para ingressar na equipe da Fox Sports 1, disse a demanda. Ela foi convidada a cobrir os Jogos de Inverno de Sochi de 2014 como apresentadora e voltou para informar sobre os reis de Los Angeles da NHL, os playoffs da Stanley Cup e as equipes nacionais de futebol masculino e feminino dos Estados Unidos. No outono de 2014, ela foi a principal repórter do banco para o Anaheim Ducks.

Jamie Horowitz Ele se tornou presidente da Fox Sports em maio de 2015 e contratou Dixon dois meses depois para ser o vice -presidente de conteúdo executivo, disse o processo. “Os dois tinham o poder de escolher quem estaria na câmera para redes”, disse a demanda.

No acúmulo do Super Bowl de 2016, os planos estavam sendo realizados para o programa “Jason Whitlock’s House Party by the Bay” já Stewart-Binks, eles disseram que ele iria aparecer no programa, disse ele. Na noite anterior à sua reunião com a equipe do programa, ele recebeu uma mensagem de texto de Dixon pedindo que ele o encontrasse em seu hotel, de acordo com a demanda.

De acordo com o processo, Dixon disse a ele que eles precisavam falar sobre o programa e depois começaram a repreendê -lo, dizendo que ele não queria que ela fosse ao Super Bowl porque não era “divertido, interessante ou talentoso”. Ele disse que não era “capaz de dirigir grandes momentos na televisão” e que as pessoas só pareciam se entrassem no bar e decolassem “, disse a demanda.

Enquanto Stewart-Binks correu para apresentar uma resposta que mostrasse seu talento, Dixon a convidou para o quarto de hotel para ver sua visão de sua varanda, disse o traje. Ela concordou, com relutância. Mas uma vez na varanda, Dixon a empurrou contra a parede, pregou os braços, pressionou o corpo contra o dela e tentou forçar a língua na boca, de acordo com a demanda.

Stewart-Binks o afastou e saiu correndo da sala, disse o traje. Ele não disse nada sobre isso na reunião do Super Bowl da equipe no dia seguinte e foi confirmado que ele apareceu no programa Whitlock. No entanto, eles disseram a ele que ele tinha que enfrentar a ala fechada do New England Patriots, Ron Gronkowski, sobre seu período em uma stripper na universidade.

Ela resistiu à idéia de pedir seus movimentos “Mike Mike Mike”, mas após os comentários de Dixon na noite anterior, ele queria mostrar que poderia ser divertido, então ele pediu uma dança de volta, disse a demanda.

Stewart-Binks disse que enfrentou uma reação imediata nas redes sociais de pessoas que disseram que estava atrasando as mulheres por meio de suas ações.

“Após o endereço da Fox, Stewart-Binks permaneceu em silêncio, embora o ataque de Dixon e a representação da mídia tivessem um profundo custo emocional e o deixassem chorando na maioria das vezes”, disse a demanda.

Ela só tornou público depois de ver a demanda apresentada pelo ex -estilista da Fox que fez declarações semelhantes. A demanda de Stewart-Binks busca danos não especificados pela angústia emocional e pede que a Fox tome medidas para evitar qualquer abuso sexual atual ou futuro.

“Em. Stewart-Binks espera que, ao procurar justiça e, ao fazê-lo publicamente, as redes esportivas reconheçam a necessidade de libertar aqueles que abusam do poder e que os protegem”, afirmou a demanda.

Desde a Fox Sports, Stewart-Binks trabalhou para muitas mídias, incluindo ESPN, CBS Sports, NBC Sports e TNT. Ele também foi correspondente da CBC no Canadá durante sua cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024.