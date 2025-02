Segundo relatos da mídia, um incêndio começou após a explosão.

Os jornalistas chamaram a área onde a situação de emergência ocorreu, disfuncional.

“Na noite de 12 de fevereiro, ocorreu uma explosão no restante do bar na vila olímpica. Como resultado, doze pessoas ficaram feridas”, disse a publicação no site da ICI.

Os bombeiros chegaram no local. Eles encontraram 12 vítimas. Dois deles estão em um estado sério, outro em críticas.

De acordo com dados provisórios, uma granada explodiu na barra.