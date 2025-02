A exposição de retratos acontecerá em Pskov amanhã

Em 8 de fevereiro, no sábado, Pskov e os convidados da cidade estavam esperando uma exposição intitulada “Não fale com desejo: eles não são; Mas com gratidão: eles eram. “Foi relatado” MK em PSKOV “no serviço de imprensa da Reserva do Museu Pskov.

No espaço da exposição da construção principal do museu, você pode ver mais de cem obras de retratos do século XVIII a XX – da educação ao realismo socialista, do romantismo ao não -positismo. Observe que a maioria dos trabalhos é representada pelo público pela primeira vez.

O início do evento é às 15:00. Telefone para gravação: +78112663311. Os adultos pagarão 500 rublos para visitar a exposição, estudantes – 400 rublos.