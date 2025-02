A extradição de Tahawwur Rana para descobrir ainda mais o papel do Paquistão em Mumbai 26/11 Ataques | Notícias da Índia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta -feira que seu governo aprovou a extradição dos ataques de Mumbai 26/11 acusados ​​de Tahawwur Rana. Esse movimento importante de Washington ajudaria as agências de pesquisa a expor o papel dos atores do estado paquistaneses por trás do ataque nojento em Mumbai que deixou 166 pessoas mortas, informou a agência de notícias da PTI na sexta -feira, citando Fuentes.

Rana, um cidadão canadense de origem paquistanesa, é um dos conspiradores e pessoas do mundo que enfrentarão justiça na Índia. Atualmente, ele está alojado em um centro de detenção metropolitano em Los Angeles. Sabe -se que está associado ao terrorista paquistanês americano David Coleman Headley, um dos principais conspiradores dos ataques de 26/11.

Falando em extradição de sapos, o secretário de Relações Exteriores, Vikram Mistri, disse que a Índia está trabalhando na logística de sua rendição e extradição dos Estados Unidos. A extradição precoce do sapo ajudaria a investigar as agências a expor o papel dos atores do estado paquistaneses por trás do ataque terrorista de 26/11 e podem lançar uma nova luz sobre a investigação, disseram fontes à PTI.

Em 26 de novembro de 2008, um grupo de 10 terroristas paquistaneses ficou chateado, realizando um ataque coordenado em uma estação ferroviária, dois hotéis de luxo e um centro judeu, depois de se esgueirarem na capital financeira da Índia, Mumbai, usando a rota marinha. No mar árabe.

Entre os 166 pessoas assassinadas estavam cidadãos americanos, britânicos e israelenses. O ataque de quase 60 horas enviou ondas de choque em todo o país e até levou a Índia e o Paquistão à beira da guerra. Os terroristas abordaram vários locais icônicos em Mumbai, incluindo o Taj Mahal e Oberi, Leopold Cafe, Chabad House e Chhatrapati Shivaji Terminus Train Station Hotels, cada um dos quais Headley havia explorado com antecedência.

Em novembro de 2012, Ajmal Amir Kasab, a arma sobrevivente solitária entre o grupo paquistanesa, foi pendurada até a morte na prisão de Yerawada, em Pune. O Escritório Federal de Pesquisa (FBI) dos Estados Unidos prendeu Rana em Chicago um ano após os ataques em outubro de 2009 por organizar apoio material a ataques terroristas em Mumbai e Copenhague.

A Índia está tentando extraditar o sapo há muitos anos devido à sua associação com os grupos terroristas com sede no Paquistão Lashkar-e-Taiba (LET) e Harkat-ul Yihadi Islami (Huji), Headley e sua participação ativa nos ataques de Mumbai, PTI, fontes PTI mencionadas, digamos.

Alega -se que Rana estava ciente dos vínculos terroristas de Headley e até ajudou o reconhecimento dos objetivos em Mumbai e planejou os ataques ao National Defense College (NDC) em Nova Délhi e Chabad House em Mumbai.

A extradição da RANA foi autorizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em janeiro, pois rejeitou seu pedido de revisão no caso. Rana é procurada pela Agência Nacional de Pesquisa (NIA), que está investigando o caso de ataque de 26/11.

Durante a investigação, os papéis dos funcionários superiores dos grupos terroristas proibidos Let e ​​Huji-Hafiz Muhammad Saeed, também conhecido como Tayyyaji, Zaki-Ur-Rehman Lakhvi, Sajjid Majid aka, aka, o que estava no copo, o capa de Abdur Rehman Hashim Syed aka aka aka. O pseudônimo Pasha Pasha, com um conluio ativo e a assistência dos oficiais da ISI, a saber, o comandante do prefeito de Iqbal, Ali, o maior prefeito de Ali Alis, Samir, emergiu, todos os moradores do Paquistão surgiram, disseram as fontes.

A NIA também enviou pedidos de extradição aos Estados Unidos para a extradição de Headley e Rana. Uma carta rogatória (solicitação de solicitação de assistência) foi fornecida ao Paquistão, e a resposta é esperada, de acordo com as fontes.

(Com entradas PTI)