A fachada e dependências da propriedade Batyushkov e Kuprin serão reparados no Vologda -oblast

A construção da propriedade, na qual o poeta Konstantin Batyushkov e o escritor Alexander Kuprin foram reconhecidos como especialistas pelo objeto de herança cultural do significado federal. Agora, o monumento histórico com o interior do XVII-Xix por séculos é considerado uma das atrações culturais mais importantes do distrito de Ustyuzhensky.

Após a circulação sanguínea, eles decidiram reparar a propriedade. O trabalho começou com a preparação das fachadas para pintar. Os planos são colocar o teto dos dependências em ordem.

Os custos de trabalho são mais de nove milhões de rublos. A organização de construção completa toda a limpeza das paredes. Segundo o governo regional, os visitantes podem visitar a propriedade em julho deste ano.