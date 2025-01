– Mais de 100 mil toneladas de sal técnico foram compradas para este inverno, eles planejam ainda mais para o próximo. A experiência de 2015 seria esquecida se, após a intervenção de ecologistas e discussões nos SKs, as autoridades decidissem quase inúteis quase inúteis, reduzindo o consumo de sal com uma ordem de tamanho. E três invernos: desde 2015-2016 e os dois seguintes actneess, o problema diminuiu consideravelmente, melhorando a limpeza oportuna puramente mecânica e o uso de migalhas de granito. E então tudo voltou ao pedido anterior. E os drenos de sal se enquadram no esgoto e o edimento de esgoto em São Petersburgo é queimado da maneira antiga, ao contrário de muitas outras cidades. Como resultado, substâncias perigosas, incluindo dioxinas e furans, que se estabeleceram não apenas na Terra, mas também em cidadãos leves, observa o Semen Gordyshevsky, presidente do Conselho da União Ecológica. Ainda na estação quente, em muitos gramados adjacentes às estradas, a vegetação será impedida por causa da penetração de sais no chão.

E antes da chegada do inverno do calendário, alguns moradores da cidade viram como já na temperatura menos da equipe de funcionários migratórios plantaram árvores em país congelado.

– Isso é destrutivo para o plantio. As raízes não podem se aprofundar em solo tão duro e, como resultado, muitas árvores morrem. Não apenas o ecossistema sofre, mas o orçamento da cidade também sofre de perdas, porque o dinheiro que é alocado ao vento para a arquitetura paisagística ”, enfatiza Elena Yesina, especialista em ecologia e recursos naturais do estado de Duma do russo Federação.

No que diz respeito ao tema da limpeza da folhagem, que caiu na cidade, que sempre causa muitas emoções entre as pessoas da cidade, responderemos: ao longo de estradas, nos quintais, deve ser porque a folhagem acumula substâncias nocivas, mas em Os parques não é necessário removê -lo. No entanto, tudo isso é estabelecido em documentos regulatórios.

Infelizmente, nem todos os funcionários que tomam decisões relacionados ao estado do meio ambiente têm educação ambiental especializada. E aqueles que nem sempre trabalham com especialistas em ecologia nem sempre fazem efetivamente.

Enquanto isso, os indicadores para a incidência de doenças, incluindo a situação condicionada e ambiental, crescem na cidade desde o início dos anos 2000.

– Em nosso país, já houve um movimento do fundo – iniciativas ambientais de pessoas a funcionários públicos, e não vice -versa. E cada um de nós deve assumir a responsabilidade pessoal por nossa própria contribuição para a situação ambiental, perder a falsa atitude de que a solução de todos os problemas ambientais crescentes é possível com a ajuda de meios técnicos modernos e que uma pessoa é um mestre da natureza. Esta é uma das maiores ilusões da Sociedade Consumidora ”, enfatiza Taisiya Garbuzova, professora assistente da Universidade Florestal de São Petersburgo.