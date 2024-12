A farra de ano novo do ladrão de Telangana sai pela culatra: ladrão é encontrado desmaiado em uma loja de bebidas e preso

O ambicioso assalto de um ladrão em uma loja de bebidas em Telangana tomou um rumo cômico quando ele desmaiou após consumir a bebida roubada. O incidente ocorreu em Kanakadurga Wines, no distrito de Medak, na noite de 31 de dezembro de 2024, pouco antes das celebrações do Ano Novo.

O ladrão planejou meticulosamente seu roubo, removendo telhas e desativando câmeras CCTV antes de fugir com dinheiro e garrafas de bebida alcoólica. No entanto, sua empolgação com o roubo bem-sucedido o levou a comemorar com bebidas, o que acabou se tornando sua ruína.