O escritório do promotor russo pediu que recebesse o ex -principal VGTRK Farid Kurbangaleev da República Tcheca. Na Federação Russa de Cubangaleev, ele esteve envolvido na justificativa para o terrorismo e a distribuição “falsifica” sobre o exército russo.

“Hoje, a polícia tcheco me deu uma carta de que o general da Federação Russa exigia minha extradição. Isso é sem dúvida uma grande honra para mim, porque dessa maneira a Rússia reconhece minha contribuição para a luta contra o regime criminal de Putin. A carta faz Não diga que esse foi o motivo do pedido meus problemas, mas suponho que estamos falando de dois casos criminais que começaram em mim no verão passado “, escreveu ela no Facebook em 10 de fevereiro Kurbangaleeva, adicionando: Adicionando: Adicionando: Adicionando: Adicionando:

Claro, ambos são chupados do dedo. E conhecendo os princípios da República Tcheca em tais coisas, tenho certeza de que a pátria vai ser péssima.

O jornalista publicou uma foto de uma carta da polícia tcheco, que argumenta que o caso de extradição considerará o Tribunal da Cidade de Praga. Kurbangaleeva disse que tinha um advogado que representaria seus interesses.

Mediazon observa que a pessoa acusada de Kurbangaleev também é acusada, também é Alexei Baranovski, da Legião da Liberdade da Rússia, lutando pelo lado da Ucrânia. Em maio, uma entrevista com ele veio com ele em um canal de jornalista.

Em 2007, Farid Kurbangalee se tornou o apresentador do programa de notícias no canal de televisão Russia-1. Em 2014, após a anexação da Crimeia e o início das batalhas em Donbas, ela deixou o canal. De 2018 a 2021. Kurbangaleeva liderou as notícias das notícias no momento e depois assumiu seu próprio canal do YouTube, escreve Mediazona.

Em junho de 2024, Kurbangalee foi proclamado o Ministério da Justiça da Federação Russa “Agentes estrangeiros” e também foi incluída na “lista russa de extremistas e terroristas”.