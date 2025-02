A Federação Russa simplificou o procedimento para entrar na herança

A partir de 5 de fevereiro de 2025, novas disposições estão começando a se inscrever sobre o procedimento para emitir certificados de notários de hereditariedade. Ele relata Ria “notícias” Em referência ao advogado Alexander Khaminsky.

De acordo com as mudanças na legislação, ao redigir documentos hereditários, os notários agora precisam solicitar dados dos Atos Civis Unificados (Escritório de Registro). Isso é necessário para confirmar o fato do registro do estado da morte do testador e estabelecer importantes laços familiares para a herança por lei.

No entanto, como observou o advogado, essa auditoria não é necessária se os documentos estrangeiros forem fornecidos, indicando a morte do testador escrito por organizações autorizadas de estados estrangeiros. Segundo o especialista, esse método simplificará o processo de certificação de laços familiares para herdeiros e reduzirá o número de testes no campo da herança.

O interlocutor da agência também apontou que a verificação da confiabilidade das informações ajudará a evitar fraudes com documentos falsos ao receber a herança. Além disso, o acesso a dados dos escritórios do Registro de Regisry facilitará o processo de informação dos pais sobre a herança que entrou em vigor.

