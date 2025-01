A Festa da Epifania foi celebrada nas colônias do Serviço Penitenciário Federal de Pomorie

O feriado da Epifania foi celebrado nas colônias do Serviço Penitenciário Federal de Pomorie. O padre Mikhail Popov visitou a colônia penal nº 1. Dirigiu a liturgia e abençoou a água da pia batismal instalada no templo em homenagem ao grande mártir Trifão, localizado no território do regime. 17 presos participaram dos banhos da Epifania.

Os alunos da colônia educacional de Arkhangelsk também não ficaram de fora. Uma cruz de neve foi feita perto da piscina de imersão e água benta foi trazida da Igreja de São Nicolau. 18 caras conseguiram mergulhar na Jordânia.