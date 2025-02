A filha de Jane Birkin era apenas um dos combos favoritos de sua mãe da roupa favorita em Paris

Sou só eu, ou toda semana parece a semana de moda? Além do calendário tradicional de roupas femininas, também temos shows de cruzeiro, roupas masculinas, pré-eu e costura. Certamente é muito a seguir, mas mantém os fãs ansiosos assassinados o ano todo. Nesta semana, celebridades, designers, compradores, editores e influenciadores se reuniram em Paris para shows de roupas masculinas. Um participante elegante, em particular, se destacou para mim: Lou Doillon, que estava sentado na primeira fila com o show de roupas para homens de amigos.

Doillon usava uma combinação de roupas que era a favorita de sua mãe, Jane Birkin: shorts, saltos e casaco adicionais. A justaposição de shorts prontos para o verão e um manto de teste de inverno tornam essa roupa combinada um pouco inesperada, mas as duas mulheres conseguiram facilmente. Role para baixo para ver como Lou Doillon recriou uma roupa emblemática transportada por Jane Birkin em 1971. Mais de 50 anos depois, esse visual é mais legal do que nunca, então eu incluí peças para comprar se você quiser o ‘Experimente.

Jane Birkin em 1971

(Imagem de crédito: Getty Images)

Lou Doillon em 2025

(Imagem de crédito: Getty Images)

Recrie a combinação do vestido

A H&M tem uma grande variedade de trincheiras agora.

E outras histórias Volante

Esses shorts são tão clássicos.

Jeffrey Campbell BOURDIN MARY JANE BOMBAS Os compradores da Nordstrom adoram essas bombas de Mary Jane.