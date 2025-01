A filha do falecido líder Jammu BJP, Devender Singh Rana, Devyani Rana, nomeada como vice-presidente de Bhartiya Janata Yuva Morcha – J&K News

Devyani Rana, filha do BJP MLA Devender Singh Rana, que morreu em outubro de 2024 devido a doença prolongada, foi nomeada vice-presidente de Bhartiya Janata Yuva Morcha (BJYM), a ala jovem do partido no Território da União.

Conhecido por ser uma voz forte para a comunidade Dogra, Devender Singh Rana, irmão mais novo do Ministro da União Jitender Singh, era um MLA de Nagrota em Jammu.

Ele já foi um assessor de confiança de Omar Abdullah durante o primeiro mandato deste último como Ministro-Chefe de Jammu e Caxemira, mas renunciou à Conferência Nacional em outubro de 2021, após mais de duas décadas.

Horas depois de sua nomeação na segunda-feira, Devyani Rana deu a entender que poderia contestar a eleição do assento de seu pai, dizendo que “embarcou em uma jornada para servir o povo de Nagrota, Jammu e Caxemira”.

“Embora não haja um dia em que não nos lembremos de Rana Sb e do seu imenso amor e respeito por todos, juntos continuaremos a fazer justiça ao seu legado e a garantir que o seu legado prospere para as gerações vindouras”, tuitou.

O secretário geral nacional do BJP, Tarun Chugh, e o líder da oposição (LoP) na Assembleia de Jammu e Caxemira, Sunil Sharma, juntamente com outros líderes seniores do partido, estiveram presentes durante a ocasião em que a carta de nomeação para Devyani Rana.

A eleição suplementar para a cadeira na Assembleia de Nagrota provavelmente será realizada em fevereiro.