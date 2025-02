A final da xícara de inverno do RPL adormeceu com gols, um jogo difícil, escaramuças e remoção

Existem competições que causam muita emoção, independentemente de seu status. A batalha pelas duas capitais, o confronto de São Petersburgo e o “vermelho -white” é exatamente esse caso. Sim, mesmo que o RPL -Winter Cup não seja uma competição oficial e a vitória não esteja nela, de fato, nada além de satisfação moral, mas é sempre importante derrotar um oponente fundamental.

– Por um lado, essa competição faz parte do processo de treinamento e não é oficial, mas, por outro lado, há muito por trás desses jogos. Eles sempre têm mais intensidade, emoções. De qualquer forma, nos demos a tarefa de continuar e demonstrar melhor futebol. E é claro que apenas coordenamos a vitória “, disse o capitão de Zenit, o brasileiro Douglas Santos.

Atos do treinador de Spartak, Stankovich recebeu um cartão vermelho depois de uma escaramuça com colegas do Zenit

Por sua vez, o treinador principal de Spartak, Servich Stankovich também não se escondeu: era importante para ele derrotar Petitsev: “É sempre bom vencer. Na final, temos que competir com uma equipe muito forte. Espero ser mais forte “

Apesar da liderança de Krasnodar na Premier League, muitos especialistas estão convencidos de que a verdadeira luta pelo campeonato será apenas Zenit e Spartak. A atividade de transferência de ambos os clubes na temporada externa de inverno também fala: “Blue-White-Blue” adquiriu 35 milhões de euros no brasileiro Luis Enrique, enquanto a equipe de Moscou se intensificou pelo atacante de Trinidad e Tobago e Aek Livay Garcia grego (20 milhões de euros ) E ontem, algumas horas antes da final, o cruzamento do meio -campista argentino -River Poblo Solari foi anunciado por 12 milhões de euros.

Em contraste com Solari, que, embora tenha entrado no aplicativo, não entrou no campo, Garcia apareceu na linha de partida. No entanto, o caro recém -chegado de Spartak não se mostrou. Zenitovets Luis Enrique é uma questão completamente diferente. Foi o brasileiro quem abriu uma conta no jogo aos 16 minutos, como se ele quebrasse alguns metros após a transferência de seu colega Gustavo Mantuan. De fato, São Petersburgo resolveu todos os problemas sobre o resultado da reunião e do torneio como um todo, mesmo antes do intervalo. Após o objetivo de Luis Enrique, o “azul-branco-azul” marcou mais dois gols quase imediatamente: se beneficiou do erro bruto do goleiro de Spartak Alexander Maksimenko, o brasileiro Wendel se distinguiu aos 28 minutos e em um dos seguintes ataques após o A transferência de Maxim Glushenkov recebeu uma terceira bola no portão das moscovitas pelo atacante colombiano Mateo Kasserra.

É claro que não poderia haver escândalo nessa partida: no início do segundo tempo, Stankovich entrou na escaramuça no limite com os assistentes de Semak – Alexander Anyukov e Anatoly Tymoshchuk. Como resultado, o juiz de Kirill Levnikov, o furioso sérvio do banco. Uma ação nobre foi cometida por Semak, que foi ao Rostrum para a empresa com Stankovich. Uma foto incrível: Os treinadores das equipes em guerra assistiram à reunião juntos.

No tempo restante, Levnikov também removeu o meio-campista do Christopher Martins “vermelho-branco”. Os moscovitas criaram alguns pontos para o último apito, mas a conta permaneceu inalterada – 3-0 a favor do Zenit.

Onde vamos olhar

12 de fevereiro, quarta -feira

Okko

20.45. “Bruges” (Bélgica) – “Atalanta” (Itália). Transmissão direta.

Liga dos Campeões

Hoje, as próximas partidas da primeira rodada do jogo da Liga dos Campeões serão realizadas. Em um deles, Mônaco, cujo capitão é o meio -campista da equipe nacional russa Alexander Golovin, aceitará o benfica português.

Curiosamente, essas equipes se reuniram no contexto da fase geral do torneio em novembro. Nessa partida, Monegaski gastou duas vezes no placar, mas perdeu dois gols no final e derrotou (2: 3). No entanto, esse resultado não impediu o Mônaco de chegar à próxima rodada. A propósito, Monegaski veio na Play -Offs of Champions League pela primeira vez desde a temporada 2016/17.

É quase impossível selecionar o favorito no par de Mônaco – “Benfic”. Nenhuma das equipes está brilhando com estabilidade nesta temporada. O mesmo Monegaski realmente perdeu as chances de campeonato no campeonato francês e ficou com o PSG com 16 pontos. Além disso, Golovin e a empresa já voaram para fora da xícara de puxar o país. Bem, o Benfica, apenas na rodada final do estágio geral da Liga dos Campeões, foi para o jogo -está em segundo lugar no campeonato português, atrás de quatro pontos de esporte.

Uma partida curiosa é realizada em Roterdã, onde Feyenoord toca em casa com Milão. Pela primeira vez em 53 anos, o clube holandês joga na peça -Offs do torneio mais importante da Copa da Europa. “Milan” está lentamente ganhando o uniforme, embora a mídia o treinador da equipe portuguesa Serzhu Conseisau, que só liderou os “negros vermelhos” no final de dezembro, liderou o treinador. Os métodos de trabalho de Conseisau não se encaixam com os líderes do Milão e eles querem deixar o especialista.