A fonte de Reuters no governo do Azerbaijão: o fragmento de foguetes “Pampar-S” foi removido de Azal Azal.

As autoridades do Azerbaijão receberam um fragmento de um sistema de foguetes de mísseis contra aeronaves, que fica impressionado com as aeronaves de passageiros do Azerbaijão, que caíram em dezembro de 2024 no Cazaquistão. Sobre isso em 4 de fevereiro relatado A Agência da Reuters, que se refere a uma fonte anônima no governo do Azerbaijão.

“O lado do Azerbaijão tem um fragmento de foguete de conchas, que foi retirado do avião e identificado por um teste internacional”, disse o entrevistado da agência.

O Ministério dos Transportes do Cazaquistão no início de 4 de fevereiro. Ele postou fotos com itens retirados do prédio da aeronave. Analista Osant Kirill Mihailov relatado “Agência” de que esses elementos são semelhantes aos elementos nocivos dos foguetes anti -artcraft.

Azal Embraer E190, que foi de Baku a Russian Grozny, caiu em 25 de dezembro de 2024. O avião caiu depois de ser desviado para o Cazaquistão durante o ataque dos drones ucranianos para a região do Cáucaso em todo o Cazaquistão. O governo do Azerbaijão disse informalmente que o avião havia quebrado o foguete de defesa aérea russa. Durante a colisão, 38 pessoas morreram, 29 pessoas sobreviveram.

4 de fevereiro Autoridade do Cazaquistão publicou um relatório preliminar de colisão. Ele diz que os danos detectados nos sistemas de companhias aéreas provavelmente ocorreram devido a uma instalação externa. O fato de o foguete russo estar quebrado não é diretamente.

O relatório preliminar sobre aeronaves de passageiros em Aktau foi publicado. Especialistas confirmaram: “Objetos externos” entraram nessa O fato de o revestimento quebrar a defesa aérea russa é dita diretamente