A Força Aérea dos EUA confirma a participação na aero Índia 2025 em Bengaluru, dizem as fontes

Em meio à especulação de que a Força Aérea dos Estados Unidos possa ser retirada do Aero India 2025, fontes oficiais confirmaram que Washington participará do evento de defesa global, que ocorrerá em Bangalore de 10 a 14 de fevereiro. A confirmação ocorreu após surgir as preocupações após o governo Trump 2.0 assumir a posição em janeiro deste ano.

A Força Aérea dos Estados Unidos deve enviar dois aeronaves de combate F-16 e dois F-35 para a Índia para o evento. No entanto, diferentemente da edição anterior em 2023, esses jatos farão parte da tela estática e não participarão de demonstrações aéreas na Estação da Força Aérea de Yelahanka. Embora a presença dos Estados Unidos permaneça significativa, ele marca uma mudança na abordagem do país para o show aéreo este ano.

Enquanto isso, a Rússia causará uma forte impressão no Aero India 2025, com seu lutador de quinta geração Su-57 fazendo sua estréia no evento no evento.

Espera-se que a participação do SU-57 na tela do ar seja um ponto de culminação fundamental, especialmente porque a Índia continua avaliando as aquisições de aeronaves de combate nos próximos anos.

A presença do avião russo indica um compromisso mais profundo entre a Índia e a Rússia no setor de defesa, um relacionamento que permaneceu crucial, apesar de mudar a dinâmica geopolítica.

A Aero Índia 2025 continuará a servir como uma plataforma importante para exibir avanços na aviação civil, militar e espacial. O evento terá performances acrobáticas espetaculares, tecnologias de defesa de vanguarda e apresentações do setor, com empresas nacionais e internacionais que aproveitam a oportunidade para destacar suas inovações.

Os pavilhões de exposições se concentrarão no crescente papel da Índia na tecnologia de defesa e na auto -suficiência.

Um aspecto crítico do evento será sua contribuição para o governo ‘Atmanirbhar Bharat’ Iniciativa, cujo objetivo é reduzir a dependência da importação e fortalecer a fabricação de defesa indígena.

As empresas de defesa indianas, tanto dos setores público quanto privado, participarão ativamente, demonstrando a crescente capacidade do país no design e produção de equipes militares avançadas.

Espera -se que a Aero Índia aumente as associações internacionais, facilitando empresas conjuntas entre empresas indianas e gigantes da defesa mundial, como Lockheed Martin, Boeing e Dassault Aviation. Essas colaborações estão alinhadas com a iniciativa ‘Make in India’, promovendo a fabricação local e o avanço tecnológico.

Além da fabricação de defesa, o evento destacará o investimento da Índia em pesquisa e desenvolvimento indígenas. De veículos aéreos não tripulados (UAV) a sistemas avançados de radar e tecnologia de mísseis, a Aero India 2025 mostrará a crescente experiência do país em tecnologias críticas de defesa.

O impulso da Índia para expandir sua presença no mercado de defesa global também será exibido, com ênfase na exportação de produtos locais, como o plano de combate de ladrilhos e os helicópteros avançados.

Delegações de países como Estados Unidos, França, Israel, Rússia e várias nações européias participarão da Aero Índia 2025, sublinhando a importância do evento como um centro para a colaboração da defesa global.