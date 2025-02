A Força -Tarefa de Andhra prende oito, agarra registros de sandálias vermelhas no valor de 4,2 milhões de rúpias

A Força -Tarefa Anti -Runção Red Sandalwood (RSASTF) prendeu oito contrabandistas interestaduais e confiscou aproximadamente seis toneladas de troncos de sandália vermelhos no valor de Rs 4,20 milhões de rúpias, junto com um carro e uma motocicleta em Tipati, Andhra Pradesh.

A polícia da Força -Tarefa de Tarupati interceptou um grupo dedicado às atividades de contrabando durante um controle surpresa em Komitoni Cheruvu, em Vearaballi Mandal, distrito de Annamaya. Ao chegar à cena do crime, os policiais descobriram um carro e uma motocicleta perto do lago, enquanto um grupo de indivíduos estava no processo de carregar troncos de sandália vermelhos no veículo. A polícia da Força -Tarefa interveio rapidamente, conseguindo parar oito suspeitos, enquanto outros conseguiram escapar.

Após as prisões, foram apreendidos um carro Hyundai e uma motocicleta baixa -bracic, juntamente com dez troncos de sandália vermelhos. Os indivíduos presos foram identificados como residentes do distrito de Tiruvannamalai em Tamil Nadu.

Com base na inteligência reunida durante o interrogatório, a força -tarefa, em coordenação com a polícia do distrito de Tupati, estendeu sua operação a Karnataka. Em um ataque de monitoramento, os policiais chegaram à floresta de Nilgiri, perto da vila de Katikanilli, em Hoskote Taluk, em Karnataka, onde descobriram 185 troncos de sandália vermelhos no valor de 1 crore escondido na área. Os registros apreendidos foram posteriormente transportados para a sede da Força -Tarefa de Tumupati.

As autoridades estimam que o valor total dos registros de sandálias vermelhas confiscadas de 195 é de cerca de Rs 4,2 milhões de rúpias. A investigação ainda está em andamento, pois os funcionários trabalham para identificar e apreender os principais números por trás da rede de contrabando.

Elogiando os oficiais por sua ação rápida e eficaz, o chefe de tarefa trabalhista l Subbarayudu IPS parabenizou a equipe do grupo de trabalho de Trupati por sua dedicação para decifrar o caso com sucesso.