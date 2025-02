Nueva Delhi: Durante sua recente reunião com o Conselheiro de Relações Exteriores do Governo Interino de Bangladesh, Touhid Hossain, em Muscat, ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, transmitiu que Bangladesh “não deveria normalizar o terrorismo”, disse o ministério na sexta -feira de assuntos externos. Os dois líderes se reuniram do lado de fora da 8ª Conferência do Oceano Índico (COI) na capital de Omã na semana passada.

Em sua sessão semanal da escola de mídia, o porta -voz da MEA, Randhir Jaiswal, foi perguntado se a Saarc apareceu durante as discussões entre os dois ministros em Muscat. “Sim, o assunto foi mencionado pelo lado de Bangladesh quando nosso EAM encontrou seu consultor estrangeiro em Muscat. Tudo no sul da Ásia está ciente de qual país e quais atividades são responsáveis ​​por impedir a SAARC. O eam transmitiu que Bangladesh não deve normalizar o terrorismo”. Ele disse.

Em uma sessão interativa em uma reunião no tango de pensamento em 2024, Jaishankar, sem nomear nenhum país, havia dito que a Associação do Sul da Ásia para a Cooperação Regional (SAARC) estava com problemas, já que um de seus países membros estava apoiando o terrorismo sem dissimensionamento. O SAARC é um bloco regional que inclui Índia, Paquistão, Bangladesh, Afeganistão, Bután, Las Maldivas, Nepal e Sri Lanka.

Os protestos liderados por estudantes sem precedentes em Bangladesh no ano passado precipitaram a queda do governo anterior liderado pelo Sheikh Hasina, que fugiu para a Índia em 5 de agosto, deixando para trás um país em agitação política. Atualmente, o país está sendo liderado pelo consultor -chefe Muhammad Yunus, assistido por sua equipe de consultores.

Respondendo a uma consulta, Jaiswal disse na sessão informativa: “Em relação à sua segunda pergunta sobre os comentários que certos consultores são feitos e que tipo de impacto eles terão em nosso tratamento; sim, obviamente tomamos nota de tais comentários, que são Do curso não é útil.

Um X Post feito por Jaishankar em 16 de fevereiro, após a reunião não mencionou a Saarc. “O consultor de assuntos estrangeiros do MD Touhid Hossain, do governo interino de Bangladesh. A conversa se concentrou em nosso relacionamento bilateral, bem como em Bimstec”, escreveu ele. Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh, emitida na semana passada, depois que os dois líderes se encontraram com Muscat: “Hossain procurou iniciar discussões para a renovação do Tratado de Água Ganges assinado em 1996 e enfatizou a necessidade de chamar a reunião da reunião da reunião do encontro do Comitê SAARC permanente e solicitou o apoio de Nova Délhi em Nova Délhi. “Ambas as partes reconheceram os desafios enfrentados pelos dois vizinhos em termos de relações bilaterais e discutiram a necessidade de trabalhar juntos para abordá -las”, acrescentou. Bangladesh e a Índia compartilham mais de 4.000 km de fronteira internacional.