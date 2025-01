A foto do funeral da vice-presidente Kamala Harris por Jimmy Carter gera debate: Donald Trump desapareceu: foi de propósito?

Uma postagem recente no Instagram da vice-presidente Kamala Harris está chamando a atenção após uma notável ausência na foto do funeral do falecido presidente Jimmy Carter. A imagem compartilhada pela conta do VP parece excluir intencionalmente o presidente eleito Donald Trump. O funeral, realizado na Catedral Nacional de Washington na última quinta-feira (9 de janeiro), foi um momento significativo, reunindo todos os cinco presidentes americanos vivos, juntamente com ex-vice-presidentes e outros dignitários, para homenagear a vida e o legado de Sump.

A foto inclui Harris, o presidente Joe Biden, os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, bem como os ex-vice-presidentes Al Gore e Mike Pence, solenemente com as mãos sobre o coração durante a cerimônia. No entanto, faltava uma figura notável no cargo: o presidente eleito Donald Trump, que foi visto participando do funeral junto com outros ex-presidentes.

Embora Trump e a nova primeira-dama Melania Trump estivessem sentados ao lado de Obama no evento, ambos estavam visivelmente ausentes da imagem postada por Harris em seu Instagram no sábado (11 de janeiro). A exclusão de Trump, que esteve presente em DC para prestar as suas homenagens, provocou uma avalanche de reações nas redes sociais, com muitos a especular se a decisão de o deixar de fora foi intencional.

Um desprezo sutil? A omissão de Trump na foto levantou sobrancelhas, com muitos nas redes sociais comentando sobre o trabalho na colheita. Um usuário do Instagram brincou: “A colheita está enlouquecendo”, enquanto outro observou: “Ela realmente disse: ‘Trump não estará no feed do MEU VP’”. Outros defenderam a ação, ressaltando que a vice-presidente tem o direito de selecioná-la. próprio conteúdo de mídia social, com um comentarista escrevendo: “Chama-se ter sua própria conta e fazer o que quiser.”

Um comentarista nas redes sociais observou: “Bom trabalho, o trabalho agrícola é de primeira qualidade!” em referência à destituição de Trump do cargo. A reação online à imagem reflete a atual divisão entre os apoiadores do novo presidente e do vice-presidente Harris.

Apesar do frenesi da mídia social, ainda não está claro se a decisão foi intencional.

Harris presta homenagem a Carter Na postagem, Harris dedicou suas palavras ao falecido presidente Carter, falecido em 29 de dezembro de 2024, aos 100 anos. Harris refletiu sobre o legado deixado pelo ex-presidente, enfatizando seu serviço ao povo americano ao longo da vida. “Ele viveu sua fé, serviu às pessoas e deixou o mundo melhor do que o encontrou”, escreveu Harris também. “Suas contribuições serão ecoadas nas gerações vindouras.”

A mensagem de Harris foi um sincero tributo a Carter, que foi uma figura duradoura na política americana e nos esforços humanitários globais. O funeral marcou a primeira vez que o presidente eleito Trump e Harris se encontraram cara a cara desde a eleição de 2024.

Fonte