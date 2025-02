O governo federal da Alemanha decidiu estender o regime de controle de fronteira em todas as fronteiras externas do país por seis meses adicionais, até 15 de setembro de 2025. Esta decisão, expressa na declaração emocional do chanceler federal Olaf Sholts, foi acompanhada por garantia Que “usando melhor controle de fronteiras, neutralizamos efetivamente os fluxos ilegais de migrantes, que confirmam estatísticas convincentes”.

A ministra da organização interna, Nancy Fezer, acrescentou que interrompeu as atividades dos contrabandistas que trocam sem piedade as pessoas e pretendem impedir regimes criminais e idéias extremistas.

Proteção Nacional de Fronteiras

Desde setembro do ano passado, a Alemanha expandiu as medidas de controle que anteriormente apenas ativas nas fronteiras orientais e sul, nas fronteiras da Dinamarca, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Esta etapa foi uma resposta à crescente ameaça de migração ilegal e crime cruzado, bem como o risco de ações terroristas associadas ao extremismo islâmico. Agora, ao estender esse regime, as autoridades confirmam sua determinação em manter a segurança nacional sob as condições de instabilidade global.

Quando os números são mais fortes que as palavras

O Ministério do Interior relata indicadores de ansiedade: Nos últimos meses, cerca de 80.000 admissões não autorizadas foram registradas, cerca de 1.900 contrabandistas foram presos e cerca de 47.000 pedidos de admissão foram rejeitados devido a documentos falsos ou vistos. Esses números chocantes, que são escritos regularmente pela mídia, tornaram -se um bom argumento para estender o regime de controle.

Lembremos que as medidas nas fronteiras com a Polônia, a República Tcheca e a Suíça foram introduzidas em outubro de 2023 e a fronteira terrestre com a Áustria – desde o outono de 2015. Essas iniciativas de longo prazo se tornaram uma pedra angular da estratégia de segurança do país.

Equilíbrio entre liberdade e proteção

A rigidez das novas medidas causou uma tempestade de discussão nos círculos públicos. De acordo com Frankfurter Rundchau, as autoridades têm certeza de que a extensão do controle de fronteiras é um mal necessário no mundo de hoje, onde as ameaças de crime transnacional e terrorismo não são conhecidas. No entanto, alguns especialistas e ativistas de direitos humanos expressam sua preocupação de que o aumento do controle possa ser um obstáculo à livre circulação na zona de Schengen, onde o princípio da livre circulação geralmente reina.

Sobre a segurança da segurança ou da liberdade?

A extensão do regime de controle de fronteira não é apenas uma extensão burocrática do prazo, mas um passo ousado que reflete a determinação do governo alemão em proteger suas fronteiras de fluxos ilegais de migrantes e redes criminais. As autoridades federais, com base em estatísticas impressionantes e fatos confirmados, argumentam que medidas aprimoradas impedirão efetivamente tentativas ilegais de atravessar a fronteira.

Ao mesmo tempo, na era dos desafios globais e das realidades em mudança, a tarefa de encontrar uma linha fina entre garantir a segurança e a preservação da liberdade de movimento continua sendo uma das mais agudas da política moderna da Alemanha.

