A frota de helicóptero Dhruv permanecerá em terra por mais 3 semanas após o acidente em Porbandar de Gujarat

A frota completa de mais de 300 luzes avançadas de Dhruv (ALH) permanecerá em terra por mais três semanas após um acidente fatal que envolve um desses modelos em 5 de janeiro no aeroporto de Porbandar em Gujarat, que causou a morte de dois pilotos e um membro da tripulação.

A decisão foi tomada como uma investigação sobre o acidente está atualmente em andamento. O desenvolvimento foi confirmado por DK Sunil, presidente e diretor -gerente da Hindustan Aeronautics Limited (HAL), que fabrica a frota de helicóptero Dhruv.

A base inicial dos helicópteros ocorreu dois dias após o acidente, marcando a segunda vez em dois anos após uma série de acidentes.

Durante uma sessão informativa no atual evento da Aero India, Sunil disse que uma investigação inicial sobre o acidente revelou uma rachadura na placa de merda de helicóptero, um componente crítico responsável pelo controle das pás do rotor.

Ele ressaltou que a equipe de pesquisa de defeitos está trabalhando ativamente para determinar por que o crack ocorreu e um relatório final é esperado em três semanas.

“Depois de recebermos o relatório, decidiremos se o helicóptero pode ficar claro para voar ou se forem necessárias inspeções adicionais para toda a frota”, disse ele.

Embora ele enfatizasse que não houve falhas de projeto inerentes na frota Dhruv, o presidente da HAL também apontou que os problemas relacionados ao treinamento e manutenção poderiam ser fatores contribuintes.

Nos últimos 25 anos, 28 helicópteros de Alh bateu. A pesquisa atribuiu esses acidentes a 13 falhas técnicas, 13 instâncias de erro humano e dois incidentes com causas desconhecidas.

Apesar desses contratempos, Sunil enfatizou que a frota de Alh acumulou coletivamente o extenso horário de voo, sublinhando a experiência operacional desses helicópteros.

A conexão terrestre da frota de Alh Dhruv é um golpe significativo para as forças armadas e a Guarda Costeira, especialmente porque medidas semelhantes foram tomadas em 2023 após vários acidentes em todos os ramos de serviço.

Em outubro de 2024, um helicóptero Alh da Força Aérea Indiana, envolvido nas operações de Aid Bihar, mergulhou nas águas devido à falha do motor.

Um helicóptero da Guarda Costeira também colidiu com o mar árabe em 2 de setembro de 2024.

Em 2023, os problemas técnicos levaram a acidentes em Jammu, onde um acidente de Alh Dhruv deixou dois pilotos e um técnico ferido, além de perto de Mumbai e Kochi.

Em 21 de outubro de 2022, uma versão armada do helicóptero, conhecida como Rudra, caiu em Arunachal Pradesh, que resultou na morte de dois policiais e três soldados.

Outros incidentes incluem um acidente fatal perto de Pathankot em agosto de 2021 e um acidente de 2019 que envolveu o helicóptero do comandante do Exército do Norte, que, felizmente, não resultou em vítimas.