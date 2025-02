A fusão da geleira é acelerada, o que representa a ameaça ao aumento do nível do mar

A taxa de Fusão da geleira O mundo em todo o mundo aumentou significativamente na última década. Os cientistas alertaram que, nos próximos anos, a fusão poderia acelerar mais rápido do que o esperado, o que leva ao aumento do nível do mar.

Professor Michael Zemp Da Universidade de Zurique, a Suíça declarou: “Os resultados são chocantes, mas não surpreendentes. As temperaturas globais estão aumentando devido às emissões de gases de efeito estufa de atividades humanas, e isso acelera a perda de geleiras”.

A fusão da geleira ameaça o mundo em todo o mar

Uma equipe de pesquisa internacional descobriu que a perda de geleira entre 2012-2023 aumentou 36% em comparação com 2000-2011. Em média, 273 bilhões de toneladas de gelo são perdidas todos os anos. O estudo, coordenado pelo Serviço Mundial de Monitoramento das Glaciares (WGMs), medições combinadas de campo e satélite para avaliar a fusão global global. Os resultados sugerem uma taxa mais rápida de perda de geleiras do que as mais recentes projeções do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudança Climática (IPCC).

Zemp acrescentou: “Espera -se que a perda de geleira seja mais rápida do que o esperado deste século. Isso significa que os níveis do mar podem aumentar mais do que o esperado”.

Algumas geleiras não sobrevivem neste século

Segundo o estudo, aproximadamente 5% do volume global de geleiras foi perdido desde 2000, embora essa perda varie de acordo com a região. Na Antártica, apenas 2% das geleiras derreteram, enquanto nos Alpes europeus, a taxa é tão alta quanto 40%. Especialistas enfatizam que as geleiras menores estão derretendo mais rapidamente, e muitos podem desaparecer no final deste século.

As geleiras são o segundo maior contribuinte do aumento mundial no nível do mar. Desde 2000, a fusão da geleira fez com que o nível do mar aumentasse em aproximadamente 2 centímetros. Os cientistas alertam que esse aumento pode expor quatro milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras ao redor do mundo a riscos de inundação.

Os cientistas alertam: as emissões de gases de efeito estufa devem ser reduzidas

Embora geleiras menores tenham tido o impacto mais significativo no nível do mar, os cientistas acreditam que, se camadas de gelo na Groenlândia e na Antártica seguirem a mesma tendência, poderá ter sérias conseqüências globais.

O professor Martin Siegert, da Universidade de Exeter, declarou: “As camadas de gelo estão perdendo mais massa do que nunca. Por metros”.

Em janeiro, as Nações Unidas descreveram a preservação das geleiras como uma “estratégia de sobrevivência” para o futuro do planeta.

O Professor Zemp concluiu: “Se queremos parar a perda de geleiras, devemos reduzir as emissões de gases de efeito estufa. É uma solução simples e complexa. Limitar o aumento da temperatura global em cada decimal nos economizará dinheiro, vidas e ajudará a evitar problemas”