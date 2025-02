A fusão é uma pausa // Os fabricantes de aço ativam reparos de fundo com baixa pesquisa

Os metalurgistas estão preparando novos reparos de capital para os locais de produção no contexto de estagnação da demanda de aço na Rússia e oportunidades limitadas de exportação. Segundo analistas, isso pode levar a uma diminuição adicional na produção de aço na Federação Russa este ano, com 5% do risco de excesso de mercado interno.

As empresas metalúrgicas estão ativando programas para reparar os antecedentes da baixa demanda por aço na Rússia. Então, em 24 de fevereiro, “Sevestal” anunciou a segunda grande revisão para 2025: a modernização do uso de turbina não compatível com gás (GUBT-12) atrás do fogão do domínio (DP) nº 4 de sua principal planta metalúrgica de cadeia de ativo de produção de produção ( Chermk). Anteriormente, a empresa anunciou o principal reparo deste forno. DP No. 4 – O terceiro sobre o derretimento da explosão de ferro fundido na empresa com um volume de produção de 2,4 milhões de toneladas por ano.

Para a modernização da Providência Severstal, ele planeja enviar 1,1 bilhão de rublos. A Companhia não revela investimentos em grande revisão do DP nº 4. Investimentos planejados gerais no desenvolvimento de Chermk, incluindo a construção de um complexo de produção de pellets e uma nova planta de calor para reciclagem, para o ano atual – 100 bilhões de rublos. Isso representa 60% do Cape Severstal solicitado para este ano. Conforme observado na empresa, as condições e a escala de alguns projetos do programa de investimento podem ser revisadas devido a uma chave alta.

No contexto dos limites dos mercados de exportação e das opções limitadas de consumo no mercado interno, a modernização ou reparo das capacidades existentes é considerada por uma solução lógica, disse Ilya Makarov, diretora das avaliações corporativas da Akra. Ele também acrescentou que, para os metalurgistas russos com estabilidade financeira suficiente, os principais reparos não são um processo de capital que depende da taxa de juros. Outras empresas metalúrgicas estudadas por Kommersant – Rusal, Norkel, Mechel, Evraz, MMK, NLMK, TMK – se recusaram a comentar os planos de reparo para o ano atual, citando a “sensibilidade dessas informações”.

Norilsk Nickel havia revelado anteriormente que em 2024 ele realizou uma reconstrução completa do forno de natação suspenso (PVP-2) na planta metalúrgica de Nadezhi, resultando em seu trabalho aumentou 25%. O total de investimentos da empresa em 2024 totalizou US $ 2,4 bilhões, dos quais pouco mais de 60% tiveram que manter e modernizar ativos fixos. O volume estimado de investimentos em níquel de Norilsk para 2025 – US $ 2,2 bilhões em 2024 fez grandes reparos em três fornos explosivos e um conversor de oxigênio # 2. A empresa vinculou uma redução na produção.

Um total de pouco mais de 70 milhões de toneladas de aço foi derretido na Rússia no ano passado, 7% menos que um ano antes, de acordo com a World Steel Association (WSA). A Sevestal reduziu a produção de aço em 2024 em 8% do ano para 10,4 milhões de toneladas, ferro fundido – 11% a 10 milhões de toneladas. Na MMK, esses indicadores diminuíram 13,8% e 4,5%, para 11,2 milhões e 9,5 milhões de toneladas, respectivamente.

Tradicionalmente, as empresas recorrem à transferência de reparos planejados quando for necessário reduzir o volume de fusão de aço, diz Boris Krasnozhenov, chefe da divisão de pesquisa analítica da Alfa-Bank. Assim, de acordo com ele, os participantes do mercado podem transferir certos trabalhos de reparo nos próximos meses. Mas, alerta especialistas, o potencial de uma redução mais significativa na produção de grandes plantas metalúrgicas russas já é tecnicamente limitada. Nesse sentido, D -h Krasnozhenov vê os riscos de excesso de aço no mercado interno.

De acordo com Ilya Makarov, o reparo de escala maior planejado na capacidade de aço -Glov pode levar a uma diminuição adicional na produção de aço na Federação Russa este ano em 5%. Esperava-se que a Arra produzisse aço no país em 2025, em 2024. Segundo os analistas do BCS, a demanda poderia ser reduzida em outros 2-3%.

Polina Trifonova