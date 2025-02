Um novo morador apareceu no antigo lago Kislovodsk – uma garça de pernas longas. Como os habitantes disseram, o pássaro vive aqui há várias semanas. Heron pega comida de protalina na superfície do gelo do lago. Os pássaros caçam durante o dia ou com o início do crepúsculo.

Costumo ver um lago rasgado. O pássaro move as pessoas, não permite que você se aproxime, mesmo para a imagem na câmera.

Como disse o ornitologista Svetlana Gorokhovs, um pouco de garça branco é um hóspede raro nos contrafortes. Geralmente, ele se anima na região de Rostov e no Delta do Volga. Uma pequena garça branca é considerada a aparência mais comum, e seu número na Rússia é estimado em 3300 a 4100 pares.

Desde os tempos antigos, há uma crença de que esse pássaro traz sorte e abundância à casa, protegendo seus habitantes contra más opiniões e fornecendo -lhes um poço financeiro e longevidade. Portanto, as estatuetas com a imagem de Heron se tornaram um presente de boas -vindas para muitas famílias.

Na Grécia antiga, a garça era considerada o pássaro sagrado do deus de Poseidon. Os navegadores do Mediterrâneo o veneraram como defensor mantendo os marinheiros. Sua aparência foi percebida como um sinal favorável. Uma garça branca prometeu uma chance especial. Podemos dizer que os Kislovodsk e os convidados da cidade, que viram um pássaro branco em Lake City, tiveram sorte.

Nos esporões dos cumes ao redor de Kislovodsk, o ornitofano é suficientemente extenso. Segundo os ornitologistas, no território de Kislovodsk, onde existem dois tanques: os antigos e os novos lagos, as espécies pequenas e raras listadas no Livro Vermelho do Território de Stavropol e no livro da Rússia. Especialistas chamam o gagar para a área negra, a cegonha negra, a serpentina, a estepe Aigle, o Sapsan e outras espécies. Eles argumentam que o ornitofano moderno representa mais de 150 espécies de pássaros. Agora, a lista deles pode ser reconstruída por uma pequena garça branca, que amava o clima do KMV.