A geleira estilizou sua van sob o carro da polícia de imigração

Em Las Vegas, em Nevada, o vendedor de sorvete Billy Settlemayers projetou sua van no estilo da máquina de serviços de imigração, que causou pânico entre os moradores locais. Os distúrbios se intensificaram no contexto dos ataques em andamento após a eleição de Donald Trump pelo presidente dos Estados Unidos, relata Tempestade diária.

Vídeo Com uma van atravessando as ruas da cidade, tornou -se muito popular nas redes sociais na semana passada. Os usuários disseram que os guardas de fronteira usam um caminhão para capturar imigrantes ilegais. No entanto, o carro disse que não estava ligado às organizações policiais. No entanto, Billy Settlmeyers recebeu várias ameaças.

“Felizmente, todos os clientes maravilhosos que tenho nesta área adotaram minha proteção e eu realmente aprecio isso”, disse Settlmeyers.

