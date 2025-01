A Guarda Costeira Indiana resgata 54 passageiros a bordo de um barco encalhado perto de Kavaratti em Lakshadweep, todos seguros

A Guarda Costeira resgatou na quarta-feira 54 passageiros, juntamente com três tripulantes, de um navio encalhado no Oceano Índico perto de Kavaratti, em Lakshadweep, disseram autoridades.

Entre os passageiros resgatados estavam 22 mulheres, nove homens, três bebês e 20 crianças.

Por volta das 14h30 do dia 14 de janeiro, a Guarda Costeira recebeu um pedido de socorro da Administração Lakshadweep sobre um barco desaparecido que tinha um total de 57 pessoas a bordo.

O navio havia partido de Kavaratti por volta das 12h15 do dia 14 de janeiro com destino à Ilha Suhelipar e deveria chegar lá às 9h. Porém, quando não chegou ao destino mesmo horas após a chegada programada, foi feito um pedido de socorro à Guarda Costeira.

Ao receber a informação, uma equipe da Guarda Costeira lançou rapidamente uma missão de busca e salvamento (SAR) para a embarcação atrasada através da Estação de Operação Remota (ROS) em Kavaratti e localizou a embarcação desaparecida, acrescentaram as autoridades.

Após ser localizado, a Guarda Costeira descobriu que o barco sofreu uma falha no motor e ficou encalhado no meio do oceano.

A comunicação foi estabelecida com sucesso com a embarcação encalhada e os detalhes foram transmitidos à embarcação da Guarda Costeira, que foi desviada para a posição da embarcação a toda velocidade para avaliar a situação e prestar assistência.

Às 16h30 de terça-feira, o cúter da Guarda Costeira chegou ao navio à deriva, localizado a cerca de quatro milhas náuticas da Ilha Suhelipar.

A equipe de embarque do navio avaliou a situação e embarcou com segurança todos os 54 passageiros a bordo para posterior transferência para a Ilha Kavaratti. Os passageiros receberam atendimento de emergência após o resgate.

Por volta das 9h de quarta-feira, os passageiros foram entregues em segurança às autoridades administrativas de Lakshadweep na Ilha Kavaratti.

Entretanto, a sede do distrito de Kavaratti enfatizou à administração de Lakshadweep que as operações de busca e salvamento no mar podem ser significativamente mais eficazes se os navios aderirem aos protocolos de segurança, principalmente evitando sobrecargas para além da sua capacidade nominal e transportando equipamento de salvamento.