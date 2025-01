Durante o período de 9 a 16 de janeiro de 2025, os colaboradores da Rosgvardia processaram mais de 190 pedidos relacionados com licenças e autorizações e consideraram mais de 175 pedidos anteriormente apresentados por cidadãos sobre estas questões.

Como resultado das inspeções, representantes do departamento de licenciamento e autorização do Gabinete da Guarda Russa na região de Smolensk identificaram 5 violações administrativas relacionadas com a circulação de armas e munições. Foram apreendidas 20 armas e outras 2 armas foram entregues voluntariamente a moradores da região.

Os funcionários da CLRR chamam a atenção para a necessidade de apresentação de requerimento e documentos para renovação da licença de armazenamento e porte de armas o mais tardar um mês antes do vencimento. As candidaturas podem ser submetidas através do Portal de Serviços Governamentais.