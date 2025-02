‘A guerra acabou’: Trump assina a ordem executiva que proíbe os atletas transgêneros dos esportes femininos | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quarta -feira uma ordem executiva que procurou proibir atletas transgêneros em esportes de meninas e mulheres, conforme relatado pela agência de notícias da AP.

A ordem de “manter os homens fora dos esportes femininos” dá às agências federais amplas liberdade para garantir que as entidades que recebam fundos federais cumpram o título IX em alinhamento com a opinião da administração, que interpreta o “sexo” como o gênero atribuído ao nascimento . A ordem coincidiu com meninas e mulheres nacionais no Dia do Esporte e é a última de uma série de ações executivas de Trump contra os direitos dos transgêneros.

Durante a cerimônia firme na sala leste, o presidente dos Estados Unidos disse: “Com esta ordem executiva, a guerra contra o esporte feminino acabou”. Ele estava cercado por legisladores e atletas, incluindo a ex -nadadora da universidade Riley Gaines, que apoiou a proibição.

Falando sobre a última ordem, o secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que “homenageia a promessa do Título IX” e causará “ações imediatas de aplicação” contra escolas e organizações atléticas que negam às mulheres acesso a esportes e sexo único.