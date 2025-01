A guerra em Gaza radicalizou os jovens palestinianos?

Entre os bancos, escritórios de advocacia e hotéis de luxo do centro de Londres, está a emergir uma parte da Palestina. Nascida em uma loja de falafel adjacente, a Palestine House está distribuída em cinco andares. Cada um representa um período diferente da história palestina. As paredes de um deles recriam as treliças de madeira de um tradicional pátio interior; outro, os escombros de Gaza. Bandeiras e faixas palestinas protestando contra o genocídio decoram as paredes e a calçada do lado de fora. Até ao final do ano, Osama Qashoo, seu fundador, planeia abrir no edifício um clube de jornalistas, uma estação de rádio, um centro de startups, uma sala de exposições e um salão cultural. “Cada bomba que Israel lança sobre Gaza é um amplificador”, diz Qashoo, um exilado da cidade de Nablus, na Cisjordânia: “Somos os transportadores que garantem que a história da Palestina continue viva”.

Qashoo faz parte de uma nova geração de activistas entre os palestinianos cujo sentido de identidade tem vindo a diminuir. Foram mobilizados pelo terrível derramamento de sangue e destruição em Gaza. Desprezam uma liderança palestiniana envelhecida e desacreditada e procuram novas formas de continuar a sua luta de um século. A visão do Sr. Qashoo sobre o caminho para um Estado palestiniano é pacífica. Outros parecem mais resignados com o derramamento de sangue. “Esqueçam os pombos tolos”, diz Zeina Hashem Beck, uma jovem poetisa num recital de apoio a Gaza em Nova Iorque. Será que a guerra em Gaza galvanizará os jovens palestinianos para novas formas de luta ou provocará mais violência na sua busca por um Estado?

Os horrores do ano passado são múltiplos. Quase 42.000 pessoas morreram em Gaza. Cerca de 70% do parque habitacional de Gaza foi destruído. Muitos sentem que o choque já é tão terrível como a nakba (catástrofe) de 1948, quando Israel foi formado e cerca de 15 mil palestinianos foram mortos e cerca de 750 mil foram expulsos das suas casas ou fugiram. Outros comparam-no ao naksa (revés) de 1967, quando Israel tomou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Medido pelo número de mortes e pela duração do conflito, o ano passado foi o pior da história recente da Palestina.

Israel controla mais uma vez a vida dos 7 milhões de palestinos na terra que foi o seu lar ancestral. Em Gaza, 2,2 milhões de palestinianos estão tão desorientados e com medo como estavam em 1948. Estudos realizados pela Zogby, uma empresa de investigação, sugerem que mais de metade da população de Gaza perdeu um membro da família e cerca de três quartos foram deslocados pelo menos três vezes. vezes durante esta guerra. .

Os residentes da Cisjordânia comparam a sua situação com a de Gaza antes da guerra. Os postos de controlo mantêm-nos sitiados e excluídos dos mercados de trabalho de Israel. Os ataques de drones, comuns em Gaza, são frequentes. A violência dos colonos judeus aumentou dramaticamente desde 7 de outubro.

Entretanto, os árabes em Israel correm o risco de serem denunciados à polícia por terem empatia com os seus irmãos em Gaza. Quando uma menina palestiniana de 12 anos, que frequentava uma escola de língua hebraica em Beersheva, no sul de Israel, ficou preocupada com a fome das crianças em Gaza, os seus colegas ameaçaram incendiar a sua aldeia. O Ministério da Educação acusou-a de incitamento ao exército e o seu diretor suspendeu-a. “Estamos furiosos, mas fazem-nos pensar mil vezes antes de abrir a boca”, diz um político árabe em Haifa, uma cidade israelita frequentemente aclamada como modelo de coexistência.

Com as vozes palestinianas silenciadas por Israel, os palestinianos que vivem no estrangeiro, metade da população total de 14 milhões, estão a moldar a sua luta nacional. Os cerca de um milhão de pessoas que vivem no Ocidente e na América Latina consideram que o seu papel é uma resposta à situação difícil dos palestinianos naquele país. Michigan, um estado americano com um grande eleitorado árabe, é um estado decisivo nas eleições presidenciais dos EUA. A diáspora está a tentar mudar a forma como as pessoas pensam sobre o conflito. À medida que os acordos de paz assinados em Oslo em 1993 desaparecem na história, os palestinianos procuram substituir a ideia de um confronto entre dois movimentos nacionais por uma luta de libertação geracional contra o “colonialismo dos colonos”.

Vãs esperanças são como certos sonhos No início, os palestinianos esperavam que esta guerra, tal como os conflitos anteriores em Gaza, terminasse rapidamente. Os aliados ocidentais de Israel forçariam-no a um cessar-fogo. Gaza seria reconstruída. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cairia. E o mundo poderia finalmente impor um acordo de dois Estados, como prometeram nas primeiras semanas da guerra. Os palestinos na Cisjordânia e em Israel acocoraram-se em antecipação.

Um ano depois, essa esperança desapareceu. Não houve trégua. Os governos ocidentais não forçaram Israel a ceder. O Irão e os seus aliados prometeram resgatar Gaza. Mas Israel esmagou o Hamas e o Hezbollah e pode chicotear a República Islâmica. Os israelitas não mostram sinais de quererem substituir Netanyahu e o seu gabinete, que inclui supremacistas judeus. Muitos palestinos temem que o deslocamento e o inferno em Gaza sejam um precursor dos planos que os colonos de Israel e o seu exército têm para a Cisjordânia. Eles sentem “uma ameaça existencial”, diz Omar Dajani, um palestino-americano em Jerusalém.

Talvez impulsionada pelo desejo de um porto seguro, a guerra consolidou o apoio a um Estado palestiniano. Uma sondagem palestiniana realizada em Setembro colocou o apoio a um Estado baseado nas fronteiras de 1967 em 60%, em comparação com 10% que apoiavam um Estado único com direitos iguais para judeus e palestinianos. Dajani, o representante palestino no exterior de Uma Terra para Todos, que defende uma confederação de um estado judeu e palestino com fronteiras abertas, diz que o apoio palestino (mas não judeu) ao movimento entrou em colapso durante o ano passado. Ele se preocupa em ser condenado ao ostracismo por ser “um normalizador”. “É difícil imaginar um futuro cor-de-rosa para aqueles que massacraram os seus amigos e familiares”, admite.

Os palestinos parecem ainda mais divididos sobre como alcançar a condição de Estado. Para alguns, a resistência pode ser pacífica. Eles vêem isso em sua determinação de permanecer parados. Os palestinos permaneceram nas suas aldeias no norte de Israel, mesmo quando o Hezbollah bombardeou a área com foguetes e os judeus israelenses foram evacuados. “Há sempre o medo”, diz Ghousoon Bisharat, editor da +972, uma revista conjunta israelo-palestiniana com sede em Haifa, “de que, se partir, não saiba se lhe permitirão regressar”. Outros vêem isso na celebração do simples fato de estar vivo. “Beber esta cerveja é um ato de resistência”, diz um barman palestino tatuado de 29 anos, que trocou Jaffa, em Israel, por Ramallah, a sede do governo palestino na Cisjordânia.

Mas a violência também está a recuperar o seu apelo. “Este Israel não compreende mais nada”, diz um palestiniano que fundou um movimento de desobediência civil há duas décadas, mas que desde então perdeu a fé numa abordagem pacífica. Contrariamente às afirmações israelitas de que a força forçará os palestinianos à submissão, sondagens após sondagens mostram o contrário desde que Israel invadiu Gaza. Numa sondagem realizada na Cisjordânia pelo Centro de Mídia e Comunicação de Jerusalém, o apoio à “resistência militar” aumentou de 40% em Maio deste ano para 51% em Setembro, enquanto o apoio à “acção política pacífica” caiu de 44% para 36%. %. % no mesmo período. Um inquérito em Ramallah apresenta números semelhantes: o apoio à violência na Cisjordânia cresceu de 35% em Setembro de 2022, quando Yair Lapid era primeiro-ministro de Israel, para 56% em Setembro deste ano. Os investigadores dizem que a mudança é mais pronunciada entre os palestinianos que são demasiado jovens para se lembrarem dos custos da segunda intifada (revolta) e das guerras palestinianas passadas.

O Hamas é o beneficiário. Num raro vislumbre de democracia na Cisjordânia, o apoio ao seu programa de confronto militar versus a preferência da Autoridade Palestiniana (AP) por negociações e compromissos ajudou-os a vencer as eleições estudantis do ano passado nas universidades de Bir Zeit e Hebron, na Cisjordânia. A capacidade do Hamas de continuar a infligir baixas ao exército mais poderoso da região, travando a sua guerra mais longa, reforçou o seu apoio. No mês passado, na Jordânia, a organização irmã do grupo, o Conselho de Acção Islâmica, emergiu como o maior partido nas eleições gerais, com 22% dos assentos. De acordo com uma sondagem, o apoio ao Hamas na Cisjordânia e em Gaza aumentou de 22% em Setembro passado para 36% um ano depois.

Muitos dos apoiantes do Hamas parecem conscientes das consequências. “A maioria dos meus amigos será morta”, diz desesperado um jovem residente do campo de Jenin, no norte da Cisjordânia. Em Agosto, o Hamas realizou o seu primeiro atentado suicida dentro de Israel em anos, na Cisjordânia. “As pessoas querem ser martirizadas não porque tenham muitas virgens no paraíso, mas porque querem deixar as suas famílias e os seus pais orgulhosos”, diz um líder estudantil em Nablus.

É difícil dizer até que ponto o apoio declarado ao Hamas continua a ser pura conversa e até que ponto existe um verdadeiro empenho na realização de ataques. Muitos jovens palestinianos gabam-se da sua vontade de se juntarem à luta, mas passam os dias em cafés fazendo pouco mais do que assistir às promessas do Hezbollah de destruir Tel Aviv, transmitidas em loop pela Al Jazeera, um sedutor canal de televisão do Qatar. A escatologia do jihadismo não regressou; Os jovens palestinianos têm menos probabilidades de apoiar um Estado sharia do que os seus pais. E alguns palestinianos desaconselham a futilidade da violência: cada ronda proporciona um pretexto para Israel tomar mais território, alerta Maqbula Nassar, jornalista de Nazaré, a maior cidade árabe de Israel. Existem razões para os palestinos evitarem o derramamento de sangue. Apesar da violência crescente na Cisjordânia, muitos ainda têm muito a perder.

Ainda assim, poucos palestinos duvidam que uma reação negativa esteja a caminho. Enquanto o Irão bombardeava Israel com mísseis em 1 de Outubro, pelo menos sete pessoas foram mortas a tiro em Tel Aviv. O Hamas assumiu a responsabilidade e disse que os agressores eram de Hebron, na Cisjordânia. Os palestinos não têm um governo eficaz. Os dias do Hamas como autoridade em Gaza parecem ter acabado. Uma incerteza semelhante paira sobre Mahmoud Abbas, o presidente palestiniano de 88 anos. E, ao contrário dos seus pais, a maioria dos jovens palestinianos não tem lealdades partidárias. Nos próximos meses, a Autoridade Palestiniana poderá ter mais dificuldade em controlar o pouco que ainda supervisiona na Cisjordânia, à medida que os ataques dos colonos e do exército se intensificarem e os palestinianos retaliarem. Sem vontade política para acabar com ele, poucos esperam que este ciclo do conflito israelo-palestiniano seja o mais mortal ou o último.