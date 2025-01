A guerra nas redes sociais EUA-China continua com o TikTok

A guerra nas redes sociais entre NÓS e Porcelana continua após aplicativo de propriedade chinesa tiktok Foi interditado e reaberto horas depois.

Ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden assinou a Lei de Solicitações Controladas de Adversariais Estrangeiros depois de ter sido aprovada com apoio bipartidário significativo no Congresso. Ele declarou que o TikTok seria banido em 19 de janeiro se não fosse vendido a um comprador americano.

Presidente Donald TrumpNo entanto, horas depois de sua posse, ele assinou um executivo para adiar o banimento do TikTok por 75 dias, em uma reviravolta surpreendente enquanto tentava banir o aplicativo durante seu primeiro mandato.

Quando o aplicativo foi reaberto, os usuários relataram que uma notificação pop-up apareceu na página de abertura dizendo que “como resultado dos esforços do presidente Trump, o TikTok está de volta aos EUA”.

TikTok é uma empresa controladora da empresa chinesa ByteDançaque pertence a investidores institucionais globais, como Blackrock, os fundadores da ByteDance e seus funcionários. Ele disse que “não pertence ou é controlado por nenhum governo”, de acordo com o site TikTok US Data Security.

O TikTok tem 170 milhões de usuários nos EUA e é uma das cinco plataformas de mídia social mais populares do país, disse a NBC em um relatório recente.

Os usuários americanos migraram para o aplicativo chinês Xiaohongshu em resposta à proibição, informou a Reuters.

O aplicativo foi renomeado como “rednote” em letras minúsculas nas lojas de aplicativos do Google e da Apple para atender à crescente demanda externa. As chegadas do TikTok se autodenominam “refugiados do TikTok” no rednote.

Mais de 3 milhões de usuários americanos se inscreveram no Rednote somente na última semana, à medida que o número de usuários do aplicativo aumentou a uma taxa sem precedentes, informou a Reuters.

AS PROIBIÇÕES MÚTUAS DOS ESTADOS UNIDOS E DA CHINA

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China começou durante o primeiro mandato de Trump, quando os Estados Unidos aumentaram as tarifas sobre as importações de painéis solares e alumínio da China em março de 2018 para reduzir o défice comercial.

A guerra evoluiu para uma guerra tecnológica, na sequência de restrições impostas à empresa chinesa Huawei, às quais se seguiram outras restrições de chips.

Trump impediu que empresas americanas enviassem equipamentos à China para uso na produção de chips avançados.

A guerra tecnológica, especialmente na questão dos chips, aprofundou-se sob a administração Biden, quando o Congresso aprovou o CHIPS and Science Act sob sua supervisão, apelando a incentivos para encorajar a produção de chips nos EUA, fornecendo 52 mil milhões de dólares em financiamento direto para apoiar o mercado interno. indústria de semicondutores. .

Enquanto isso, a China proibiu produtos de empresas de tecnologia digital sediadas nos EUA. Plataformas de redes sociais como YouTube, WhatsApp, Instagram, X e Facebook, e até mesmo Google, são inacessíveis na China continental.

O bilionário Elon Musk, dono da “.

“Dito isto, a situação atual em que o TikTok pode operar nos Estados Unidos, mas o X não pode operar na China, é desequilibrada. Algo precisa mudar”, acrescentou.