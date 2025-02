A herança, Daniele para a guilhotina: "Aqui está outro"destruído após os créditos

“Se for um bolo de verdade, novamente muito fácil, como para algumas noites”. A queixa de um espectador de L’Edità, o quizshow da pré -investimento RAI 1 realizada por Marco Liorni, afeta as respostas mais recentes da guilhotina, com base nas reações dos fãs que comentam os jogos em comentários reais -tempos que eles não eram exatamente impossíveis em x.

No entanto, o campeão de Giocane, Daniele, embora sempre tenha sido estimado por todos, sempre falhou e enviou a fumaça dos belos bares. Primeiros 100 mil euros, depois 50 mil euros: nada para fazer.

As cinco palavras da designação na noite de terça -feira são “loucas”, “mistura”, “paraíso”, “casamento” e “rosto”. Alguém em redes sociais tenta “água”, outros com “papel”. Há pessoas que jogam lá e dizem “bolo”, para descobrir que ele era a resposta certa. Daniele, em vez disso, organiza no estúdio e falha novamente. E a nota amarga de que muitos começam com apoiadores.





“De como ele é preparado, é melhor sugeri -lo na guilhotina …”, “Droga, muito boa que a guilhotina não acha. Que ruim!”, “Paradise pode esperar, a vitória para a guilhotina pura “,” Daniele você é muito bom, mas com a guilhotina você não tem uma intuição !!! “,” Diavolo Daniele, como jogar 50.000 euros de distância !!!! “,” Ele não é um especialista em Bolos. Bom !! “. É o suficiente para levar o saque para casa?