A herança, "não faz sentido": o caos irrompe após a guilhotina | Olhar

O atual campeão Simonetaos veteranos Francesca e Matteo são os concorrentes que O legadoo programa apresentado por Marco Liorni na Rai 1 conseguiram acessar o jogo do Triello no episódio transmitido hoje à noite, segunda-feira, 20 de janeiro. É por isso que eles também participarão do episódio de amanhã. Porém, nos Cem Segundos, Matteo e Simonetta conseguiram se classificar e competiram pela Guilhotina pela primeira vez. Guilhotina no valor de 140.000 euros. Mais uma vez foi Simonetta quem levou a melhor: as palavras em jogo esta noite foram solução, ruim, cinquenta, bom e relativo. O prémio em dinheiro caiu para 35.000 euros após várias reduções.

Após um minuto de raciocínio, Simonetta tentou de tudo com a palavra FINAL. Pena, porém, que o termo correto fosse outro, nomeadamente CLOSE. Muitos suisocilia não concordaram com a solução oferecida pelo programa. “Solução realmente absurda… #leredita”, escreveu um usuário no X, por exemplo. Outro em vez disso: “Quase 50, não adianta!”. E ainda: “Duvido que se o concorrente tivesse dito ‘Fechar’ a solução exata teria sido ‘Fechar’”.