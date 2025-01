A herança, "por que você não fecha?": A guilhotina de Jonathan vira caso | Olhar

Jonathan e Shadia foram os dois competidores que se desafiaram esta noite, terça-feira, 21 de janeiro, no Jogo dos Cem Segundos O legadoo programa apresentado por Marco Liorni na Rai 1, para ganhar a guilhotina. No final foi Jonathan quem levou a melhor. As palavras para conectar eram ponto, frio, sanduíche, cavalo e ferro. O competidor, após o minuto de raciocínio exigido pelo regulamento, tentou de tudo escrevendo a palavra Beat no cartão à sua disposição. O prémio monetário em jogo era de 12.500 euros. Infelizmente, como também explicado pelo anfitrião, a palavra exata era uma palavra diferente, nomeadamente Steam.

Porém, a solução oferecida pelo programa não agradou aos telespectadores apaixonados pelo programa que, como sempre, comentaram o episódio nas redes sociais. “Mas por que você não termina esse show? A guilhotina é uma coisa indignapraticamente impossível identificar a palavra, você dói”, por exemplo, um usuário escreveu no X. Outro: “O pão a vapor é um pão chinês? Mas vá… ninguém teria adivinhado.” E novamente: “Faz mais sentido vencer.”