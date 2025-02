‘A história não pode ser eliminada’: o ex -primeiro -ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, reage depois que a multidão quebra a casa do pai em Dhaka

Falando em uma direção de áudio virtual publicada na conta do Facebook de sua partida da Liga Awami, Hasina, 77 anos, questionou as razões por trás da destruição.

Centenas de manifestantes transportaram martelos e barras de ferro rasgadas em partes da residência histórica do fundador de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, na capital de Dhaka, na noite de quarta -feira. A casa, que serve como museu, foi queimada no ano passado durante a revolta liderada por estudantes que terminaram a regra de 15 anos de Hasina, agência de notícias AFP relatado.

Na quinta -feira de manhã, as escavadeiras foram usadas para demolir as paredes restantes danificadas pelo fogo. Os manifestantes também destruíram e incendiaram outras propriedades ligadas a Hasina, incluindo a residência de Dhaka de seu falecido marido. Em Khulna, os manifestantes usaram escavadeiras para demolir um edifício de propriedade de sua família, de acordo com o bengali Daily Prothomo al.