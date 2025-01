A H&M acaba de lançar uma versão de US $ 40 da tendência de suéter favorita de Kate Middleton

O estilo de Kate Middleton sempre foi a quintessência da elegância polida, mas isso não significa que ela vive em vestidos e saltos de fantasia. Um de seus alimentos de guarda relaxados favoritos é o suéter de tricô da universidade. Seu talento para que as partes descontraídas se sintam refinadas fazem parte do que torna seu estilo tão universalmente admirado.

Obviamente, a princesa de Gales está longe de ser a única que pode retirar esse olhar. A H&M acaba de lançar uma versão de US $ 40 do suéter esportivo, trazendo o estilo atemporal de Kate para as massas. Com sua textura confortável e sua atmosfera formal, o suéter tem um visual athleisure-heet-luxury. Seja usado para um fim de semana discreto com tênis ou vestido com calças personalizadas, esta nova peça da H&M oferece um meio chique e acessível de desenhar do tipo de Kate Polished. Role para baixo para comprá -lo antes que ele venda inevitavelmente.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Em Kate Middleton: Puxe Lauren Ralph Lauren; Tênis Superga

Compre a nova versão da H&M

H&M Suéter Tricot V -Neck Este suéter clássico é um investimento infalível.

Compre suéteres semelhantes

Reforma Jadey Cashmere Esta opção de caxemira é tão luxuosa.

Lacoste Suéter de tênis em algodão em malha em VV Lacoste sempre foi minha escolha para peças esportivas chiques.

Tommy Hilfiger Camisces do colégio V -Neck

Comprar Polo Ralph Lauren Cable Treer Cotton Cricket Pull Polo Ralph Lauren é atemporal.

Cada fã de tênis é obcecado por Wilson.