A Holanda lamentou a ordem executiva dos Estados Unidos que sancionam o Tribunal Penal Internacional

Ele Holanda Expressou arrependimento pelo presidente dos EUA Donald TrumpA ordem executiva impõe sanções a Tribunal Penal Internacional (ICC), chamando o trabalho do tribunal de “essencial na luta contra a impunidade”.

“Nosso país tem uma sólida reputação e responsabilidade como país anfitrião de importantes instituições legais internacionais”, ministro das Relações Exteriores holandês Caspar Veldkamp Ele escreveu em X após a decisão.

Trump assinou a ordem executiva na quinta -feira, acusando o TPI de “ações ilegítimas e infundadas destinadas aos Estados Unidos e ao nosso aliado próximo Israel”. As sanções ocorrem no meio das tensões em andamento entre os Estados Unidos e o Tribunal de Haia.

Veldkamp reafirmou o compromisso da Holanda com o direito internacional, afirmando: “A Holanda contribui ativamente para fortalecer a ordem jurídica internacional e a cooperação multilateral e, de boa fé, atender às obrigações internacionais e do tratado”.

O TPI emitiu ordens de prisão em novembro para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ex -ministro da Defesa Yoav Gallant, reivindicando crimes de guerra e crimes contra a humanidade na faixa de Gaza. Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por suas ações militares no enclave.

Para uma medida separada na sexta -feira, o TPI condenou a emissão da Ordem Executiva dos Estados Unidos que busca impor sanções ao tribunal.