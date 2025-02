A holding do Super Bowl de Taylor Swift inclui esta tendência da jaqueta francesa

Não importa quem vence o lixo do Super Bowl, a sequência quente de uma estrela permanecerá invicta: Taylor Swift. O artista de gravação e fã número um de Travis Kelce tem sido incendiado recentemente com suas roupas. De cabeça aos pés Chanel e Louis Vuitton embarcando em concepções personalizadas de jóias de Stephanie Gottlieb e Lorraine Schwartz, Swift se tornou o vencedor claro dos prêmios de prêmios desta temporada – se tal coisa precisava existir!

Hoje à noite, Swifies em todo o país estava em alerta para identificar o designer da estrela da escolha, e Taylor certamente não decepcionou. Acendendo com um Nano Royou Givenchy em Chief Red e o novo charme de “T” Ruby Red na semana passada, reutilizada com uma cadeia de pernas, em um colar, Swift ficou em um blazer de ponte branca dupla de Saint Laurent Twinned com coxas -Ancretado branco Botas de couro e pequenos shorts jeans minúsculos. E, claro, sua assinatura de lábios vermelhos. Faz parte da namorada do rock ‘n’ roll misturada com uma potencial noiva do jogador de futebol, certo? Esperamos? Talvez!

De qualquer forma, Taylor Swift aumentou seriamente seu jogo de estilo nesta temporada, e mal podemos esperar para ver o que ela e Travis estão saindo. Ganhar ou perder. Enquanto não terminarmos à noite na área de Friends, não há dúvida de que a moda para a temporada de futebol de Swift era um slam dunk.

Continue rolando para descobrir o Swift em seu melhor Super Bowl e compre peças -chave para recriar o visual do seu próximo mega evento esportivo. Ou festa de despedida de solleta – digamos.

Um Taylor SwiftT: Blazer Saint Laurent; Colar de Lorraine Schwartz; Bolsa Givenchy

Como as mulheres francesas usam blazers brancos

(Imagem de crédito: Getty Images)

Jeanne Damas participou de um show de Jacquemus carregando este blazer branco perfeito.

Carine Roitfeld é outro fã francês de blazer branco.

Carla Bruni gosta de associar seus blazers brancos a calças magras.

Compre Blazers brancos

Para temer Blazer duplo no peito J.Crew Blazers é uma obrigação do guarda -roupa em todas as cores.

Vince Escultura macia de blazer duplo Adoramos este tom branco de inverno.

Adoramos espinhas negras contrastantes.

Wardrobe.nyc Blazer com dois baús de lã

H&M Blazer duplo no peito Não perca esta versão acessível da H&M.

Sua planície Blazer em sarja em linho e madeira de lã aurora Registre este blazer de linho para o final do ano.

ALC Blazer Calla Double Bastted Grandes dimensões e excepcionais.

Evento Jaqueta de smoking de duas vezes Eu amo essas espinhas embrulhadas em cetim.