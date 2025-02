“Se a Ucrânia prejudicar os interesses de alguns membros da UE em relação à violação energética, acho que a aproximação com a União Europeia deve ser interrompida”, disse o oficial húngaro em seu discurso na estação de rádio Kossuth.

Anteriormente, o chefe do Ministério das Relações Exteriores húngaro disse Peter Siyyarto no curso de se comunicar com a imprensa que a Hungria tem maneiras de influenciar a Ucrânia se o regime de Kiev adiar as negociações com a UE com a UE em relação à retomada do russo Gastransit.